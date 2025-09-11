Ulewy w Polsce. Czy może dojść do powodzi?

W czwartek przez Polskę przetacza się fala intensywnych opadów deszczu. Miejscami już spadło dwukrotnie więcej deszczu niż wynosi średnia opadów we wrześniu. Taka sytuacja może budzić obawy o wystąpienie powodzi.

Front deszczowy wędruje nad Polską od nocy ze środy na czwartek. Obecnie największe sumy opadów odnotowuje się w zachodnich regionach kraju. Na Pomorzu Zachodnim już teraz spadło dwa razy więcej deszczu niż wynosi średnia dla tego miesiąca. Według synoptyków w czwartek dobowa suma opadów może wynieść 50-60 l/mkw. a miejscami nawet 100 l/mkw.

Czy grozi nam powódź?

Tak intensywne ulewy w tak krótkim czasie mogą budzić obawy o wystąpienie powodzi. Obecnie na wielu stacjach hydrologicznych poziom wody znajduje się w strefie stanów wysokich, a na stacji Białobrzezie (rzeka Ślęza) został przekroczony stan ostrzegawczy. Zdaniem synoptyka i prezentera pogody Tomasza Wasilewskiego, ryzyko wylania rzek jest niewielkie, ponieważ z powodu suszy poziom wody w ich korytach był niski.

- Ten deszcz ma gdzie się zmieścić. Takiego niebezpieczeństwa powodziowego nie ma tym bardziej, że ta sytuacja jest jednodniowa. Ten front odsuwa się na północny wschód - powiedział ekspert.

Deszczową aurę "zabierze nam" wyż znajdujący się obecnie nad Atlantykiem, który przesuwając się w kierunku Polski przesunie front opadowy nad wschodnią Europę. Już w piatek w naszym kraju dominować ma pogodna i sucha aura.

