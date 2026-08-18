Polska Gwałtowne wzrosty stanów wody. Ostrzeżenia IMGW Franciszek Wajdzik |

Warunki biometeo we wtorek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: meteo

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W poniedziałek nad Polską przeszedł front atmosferyczny niosący burze z ulewnymi opadami deszczu. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia

Żółte alarmy przed gwałtownymi wzrostami stanów wody obowiązują w zlewniach na obszarze województw: mazowieckiego, podlaskiego i łódzkiego (wschodnia część).

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, którym towarzyszyć będą burze, na rzekach spodziewane są wzrosty poziomu wody. Lokalnie w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnego opadu wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny do strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Alarmy będą w mocy do godziny 12 i 13 we wtorek.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia

Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia oznacza, że stany wody - te obserwowane lub prognozowane - układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym obserwowany lub prognozowany jest gwałtowny wzrost stanu wody z możliwością lokalnego, krótkotrwałego osiągnięcia lub przekroczenia stanów ostrzegawczych.