W Dzierżoniowie remontowany stadion znalazł się pod wodą. Ulewy w Polsce

Dyżurny z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Opolu poinformował, że od północy do godziny 9 w niedzielę strażacy przeprowadzili 156 interwencji związanych z pogodą. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu zalana została piwnica. W niedzielę rano przez miasto przechodziła burza.

Podtopienia na Dolnym Śląsku, zalany stadion

- Największy problem w powiecie wrocławskim to rzeka Czarna Woda, która przepływa w rejonie Sobótki, Rogowa Sobóckiego i w tym rejonie z powodu intensywnych opadów wypływa z wałów - powiedział dyżurny wojewódzkiego stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. W niedzielę osiem razy strażacy interweniowali też w Dzierżoniowie. Dzień wcześniej doszło tam do wielu podtopień i zalań w centrum miasta. Na skutek wysokiego stanu wody w rzece Piławie woda przez kilka godzin nie spływała m.in. z ul. Kopernika, ul. Brzegowej i ul. Kilińskiego. Zalane zostały tam auta osobowe i autobus.