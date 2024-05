Piorun trafił w budynek mieszkalny, pojawiają się podtopienia. Burze w Polsce

Środa to kolejny burzowy dzień w naszym kraju. Strażacy wyjeżdżają do interwencji między innymi w takich województwach, jak małopolskie, świętokrzyskie czy łódzkie. W Radzewie (województwo wielkopolskie) piorun uderzył w budynek mieszkalny.

Uderzenie pioruna, podtopienia, połamane gałęzie

Burzowa pogoda sprawia, że strażacy są wzywani do działań. Jak poinformował dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, w województwie wielkopolskim do środy do godz. 17 najwięcej interwencji odnotowano w Śremie (ok. 30) i Turku (ok. 25). Dotyczyły one przede wszystkim zalania piwnic i dróg. W miejscowości Radzewo w powiecie poznańskim piorun uderzył w budynek mieszkalny. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale uszkodzony został komin i fragment poszycia dachu.