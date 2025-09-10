Logo TVN24
Polska

Ulewy, burze. Tu mogą pojawić się ostrzeżenia

Burza, chmury, deszcz
Prognoza pogody we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę zagrożeń na najbliższe dni. Z komunikatu wynika, że w środę w części kraju mogą pojawić się ulewy. Z kolei pod koniec tygodnia może zagrzmieć w wielu miejscach. Sprawdź szczegóły.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowali prognozę zagrożeń na kolejne dni.

Prognoza zagrożeń na środę

Z komunikatu IMGW wynika, że dziś w Polsce mogą pojawić się ulewy. Żółtych alarmów powinni spodziewać się mieszkańcy województw: lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego (w zachodnich i południowych powiatach).

Prognoza zagrożeń na środę
Prognoza zagrożeń na środę
Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń na sobotę

Pierwszy dzień weekendu, czyli sobota, może przynieść zagrożenie w postaci burz oraz silnego deszczu z burzami. Ostrzeżenia pierwszego stopnia mogą zostać wydane w województwach: śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim.

Prognoza zagrożeń na sobotę
Prognoza zagrożeń na sobotę
Źródło: IMGW
Zbliża się załamanie pogody. Kiedy przyjdzie?
Dowiedz się więcej:

Zbliża się załamanie pogody. Kiedy przyjdzie?

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń IMGW

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Autorka/Autor: fw

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

