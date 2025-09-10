Ulewy, burze. Tu mogą pojawić się ostrzeżenia

Prognoza pogody we wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowali prognozę zagrożeń na kolejne dni.

Prognoza zagrożeń na środę

Z komunikatu IMGW wynika, że dziś w Polsce mogą pojawić się ulewy. Żółtych alarmów powinni spodziewać się mieszkańcy województw: lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego (w zachodnich i południowych powiatach).

Prognoza zagrożeń na środę Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń na sobotę

Pierwszy dzień weekendu, czyli sobota, może przynieść zagrożenie w postaci burz oraz silnego deszczu z burzami. Ostrzeżenia pierwszego stopnia mogą zostać wydane w województwach: śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim.

Prognoza zagrożeń na sobotę Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń IMGW

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.