Logo TVN24
Meteo
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Ulewa na Pol'and'Rock Festival. "Nic mnie nie powstrzyma"

|
Klatka kluczowa-599169
Ulewa na Pol'and'Rock Festival
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: crab
Ulewa nawiedziła Pol'and'Rock Festival. Niektórzy uczestnicy wydarzenia byli dobrze przygotowani na niesprzyjającą pogodę, a inni w ogóle się nią nie przejmowali. "Nic mnie nie powstrzyma, a na pewno nie ten deszczyk" - powiedział jeden z nich.

W sobotę przez Polskę przetaczają się chmury niosące ulewy i burze. Przed ryzykiem wyładowań w wielu województwach ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ulewa na Pol'and'Rock Festival. Relacje uczestników

Deszczowe chmury nawiedziły między innymi województwo zachodniopomorskie, gdzie na Lądowisku Czaplinek-Broczyno odbywa się 32. edycja Pol'and'Rock Festival, dawniej znanego jako Przystanek Woodstock. Uczestniczy imprezy nie przejmowali się jednak szczególnie pogorszeniem pogody.

- Pogoda nie sprzyja. Ja tu jestem totalnie randomowo, miałem być cztery dni temu. Utknąłem w Macedonii Północnej. Musiałem tam zezłomować auto i przyjechałem innym, tak więc nic mnie nie powstrzyma, a na pewno nie ten 'deszczyk' - relacjonował jeden z uczestników festiwalu w rozmowie z reporterem TVN24. - Mamy zabezpieczenia i ochronę przed słońcem - powiedział inny festiwalowicz, przygotowany z przyjaciółmi na każdą pogodę.

Klatka kluczowa-599197
Zła pogoda nie przeszkadza w zabawie uczestnikom Pol'and'Rock Festival
Źródło: TVN24

Pol'and'Rock Festival

32. edycja Pol'and'Rock Festival została zaplanowana na trzy dni, od 30 lipca do 1 sierpnia. Na małej scenie występują w tym roku między innymi: Ewelina Flinta, Daria ze Śląska, Kobranocka, WaluśKraksaKryzys, Paulina Przybysz, jucho, Varius Manx, Kasia Lins, Trackstone, Meteor Airlines, Łzy i Trupa Trupa. Na dużej scenie grają zespoły: Wednesday 13, Orbit Culture, SPIDERGAWD, The Lottery Winners, Orkiestra Dorosłych Dzieci i Bum Bum Orkestar & Friends.

Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
28 min
Daniel Obajtek
Prokuratura wzięła się za człowieka Kaczyńskiego. Już nie "wszystko mogę" Daniel Obajtek?
TVN24
43 min
Mateusz Morawiecki
Trzech posłów może jeszcze odejść z PiS? Pojawiają się nowe informacje zza kulis
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
FestiwaledeszczZachodniopomorskie
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Zerwane dachy we wsi Bógwidze
Sobotnie nawałnice. Wiatr zrywał dachy w Wielkopolsce
Polska
Burza, wyładowanie
Czerwono i pomarańczowo na mapach IMGW
Prognoza
Upały
Upał zostanie z nami na wiele dni
Pogoda
Piorun
Gdzie jest burza? Może sypać grad
Pogoda
Pożary w Hiszpanii
Polecieli do Hiszpanii. "Jesteśmy przekonani, że będziemy mogli pomóc"
Polska
Pożary w okolicach Koryntu
"Na drogach leżą martwe zwierzęta. Wszystko spłonęło"
Świat
Łazik Mieczysława Bekkera na placu w Koninie
"55 lat temu uruchomiono samochód, który jeździł po innym ciele niebieskim"
Polska
Ewakuacja uczestników Męskiego Grania, 31.07.2026
Połamane drzewa, porwana hala namiotowa, ewakuacja z festiwalu
Polska
parasol deszcz wiatr grad
13 województw z pogodowym alertem RCB
Polska
kuchenka gazowa
Alert RCB. Upały zwiększają ryzyko zatrucia czadem
Polska
Pozzuoli nieopodal Neapolu, 31 lipca 2026 roku
Panika w okolicy Neapolu. Mocno zatrzęsła się ziemia
Świat
Burza, piorun, noc
Gdzie jest burza? Tu wciąż słychać grzmoty
Prognoza
Zalane rondo, Biała Podlaska
Zalane rondo po burzy w Białej Podlaskiej
Polska
Turcja
Ognisty żywioł na nagraniu. Nie żyje strażak
Świat
Opady
Te mapy pokazują, gdzie nocą ma mocno padać
Prognoza
Upał w mieście
"Ogranicz przebywanie na zewnątrz". Ostrzeżenie władz miejskich
Polska
Konin, woj. wielkopolskie / Polska - 26.06.2019: Zabytkowe kamienice na rynku – Placu Wolności – na Starym Mieście w Koninie, Polska
Urodziny TVN24 w Koninie. Czy aura będzie sprzyjać?
Polska
Ewakuacje w Beocji
Ewakuacja setek ludzi. "Panuje panika"
Świat
Upał
Upał zelżeje na chwilę, ale powróci z nową siłą
Prognoza
Upalny dzień w Mediolanie, 31.07.26
Włochy w szponach upału. Alarmy w Rzymie, Florencji, Turynie
Świat
Burza, pioruny, noc
Alert RCB dla połowy województw
Polska
Niski poziom Dunaju w Bułgarii odsłonił szczątki mamuta
Dunaj odsłonił kolejną tajemnicę. To nie jest dobra wiadomość
Świat
Pożar na Krecie spalił budynki i samochody
Kreta wciąż się pali. Polskie MSZ ostrzega
Świat
Skutki pożaru we francuskiej Żyrondzie
Sukcesy, ale i nowe pożary. Europa walczy z ogniem
Świat
15 min
pc
Czekał kilka godzin. "Miałem trzy sekundy, żeby zrobić zdjęcie"
TVN24
Łoś na ulicach Jastarni
"Przyglądał się ludziom, zaglądał do sklepów"
Polska
Pożar w Wielkiej Brytanii
"Widzi się to we Francji i w Hiszpanii, a potem dzieje się to tutaj"
Świat
Słonie w Parku Narodowym Amboseli, Kenia
Ta substancja mogła zabić 15 słoni w Kenii
Świat
Silna śnieżyca uwięziła turystów w argentyńskich Andach
Śnieżyca uwięziła ponad stu turystów
Świat
George Clooney - Amal Clooney
George Clooney musiał opuścić swój dom. Napisał list do władz
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom