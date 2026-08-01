Polska Ulewa na Pol'and'Rock Festival. "Nic mnie nie powstrzyma" Krzysztof Posytek |

Ulewa na Pol'and'Rock Festival Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: crab

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W sobotę przez Polskę przetaczają się chmury niosące ulewy i burze. Przed ryzykiem wyładowań w wielu województwach ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ulewa na Pol'and'Rock Festival. Relacje uczestników

Deszczowe chmury nawiedziły między innymi województwo zachodniopomorskie, gdzie na Lądowisku Czaplinek-Broczyno odbywa się 32. edycja Pol'and'Rock Festival, dawniej znanego jako Przystanek Woodstock. Uczestniczy imprezy nie przejmowali się jednak szczególnie pogorszeniem pogody.

- Pogoda nie sprzyja. Ja tu jestem totalnie randomowo, miałem być cztery dni temu. Utknąłem w Macedonii Północnej. Musiałem tam zezłomować auto i przyjechałem innym, tak więc nic mnie nie powstrzyma, a na pewno nie ten 'deszczyk' - relacjonował jeden z uczestników festiwalu w rozmowie z reporterem TVN24. - Mamy zabezpieczenia i ochronę przed słońcem - powiedział inny festiwalowicz, przygotowany z przyjaciółmi na każdą pogodę.

Zła pogoda nie przeszkadza w zabawie uczestnikom Pol'and'Rock Festival Źródło: TVN24

Pol'and'Rock Festival

32. edycja Pol'and'Rock Festival została zaplanowana na trzy dni, od 30 lipca do 1 sierpnia. Na małej scenie występują w tym roku między innymi: Ewelina Flinta, Daria ze Śląska, Kobranocka, WaluśKraksaKryzys, Paulina Przybysz, jucho, Varius Manx, Kasia Lins, Trackstone, Meteor Airlines, Łzy i Trupa Trupa. Na dużej scenie grają zespoły: Wednesday 13, Orbit Culture, SPIDERGAWD, The Lottery Winners, Orkiestra Dorosłych Dzieci i Bum Bum Orkestar & Friends.