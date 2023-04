Ukazał się w Nadleśnictwie Olesno. Zobaczyć go to "niewyobrażalne szczęście"

- To ewenement i niewyobrażalne szczęście - powiedział Dariusz Kowalczyk z Nadleśnictwa Olesno. - Pracuję od 30 lat, ale pierwszy raz widzę białego jelenia. Albinizm lub białe umaszczenie u danieli czy saren zdarza się znacznie częściej. Spotkać na swej drodze białego jelenia szlachetnego to jak wygrać loterii - mówił.

Jak tłumaczył, na nagraniu widać, że jeleń dopiero co "nakłada poroże". Niedługo na jego głowie pojawi się wieniec, który na 99 procent również będzie biały. - Wtedy jeleń będzie wyglądał jeszcze bardziej okazale. Jelenie to zwierzęta wędrowne. Ponowne spotkanie go w tej okolicy będzie trudne lub wręcz niemożliwe - dodał.