Uderzenie zimna spod bieguna. Co pokazuje prognoza pogody Arleta Unton-Pyziołek |

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: ventusky.com

Zachodnia Polska pozostaje pod wpływem pogodnego wyżu znad Morza Norweskiego i Morza Północnego. Z kolei pozostała część kraju dostaje się pod wpływ silnego wiru niżowego Ylvi. Związany z nim chłodny front nasunie się nad Polskę znad Skandynawii i będzie pchany przez masy chłodnego powietrza pochodzenia arktycznego. Dlatego na północy i wschodzie kraju deszcz chwilami wymiesza się ze śniegiem lub krupą śnieżną. Łagodne masy powietrza zostaną z Polski wyparte na dłużej.

Uderzenie zimna

Uderzenie zimna z rejonów podbiegunowych najsilniej zaznaczy się w niedzielę w północno-wschodniej części kraju, gdzie temperatura powietrza wyniesie lekko powyżej 5 stopni Celsjusza. Silnemu i szybkiemu spływowi zimna towarzyszyć będzie także silny i groźny wiatr.

Do czwartku Polska pozostanie w zatoce chłodu rozwiniętej od Grenlandii i Oceanu Arktycznego, przez Skandynawię, po Bałkany. Tę chłodną cyrkulację północną podtrzyma stabilna sytuacja baryczna nad Europą, czyli wyż nad Północnym Atlantykiem i Wielką Brytanią oraz niż nad Rosją. W masach chłodnego powietrza temperatura tylko miejscami na zachodzie osiągnie lub lekko przekroczy 15 st. C. Kłębić się będą chmury, jednak przelotny deszcz spadnie tylko we wtorek i środę głównie na południu oraz wschodzie kraju.

W czwartek popada jeszcze na północnym zachodzie kraju, na ciepłym froncie pchanym od zachodu przez łagodne masy powietrza. Czwartkowe chmury i deszcz będą początkiem zmiany pogody, która nastąpić ma w czasie majówki, i dzięki której pierwszy tydzień maja może być bardzo wiosenny.

Pogoda na niedzielę i poniedziałek

Niedziela przyniesie pogodną aurę na zachodzie kraju. W pozostałych regionach wystąpi zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 4 l/mkw. Na północnym wschodzie i wschodzie kraju spadnie deszcz ze śniegiem oraz krupa śnieżna. Pod wieczór pogoda poprawi się i zanikną opady. Termometry pokażą maksymalnie od 6-7 st. C na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 13-14 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h, szczególnie we wschodniej połowie kraju.

W poniedziałek na niebie pojawi się zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, które na zachodzie, północy i w centrum kraju będzie okresami duże. Termometry wskażą maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany, na wschodzie jeszcze okresami dość silny.

Pogoda na ostatnie dni kwietnia

Pochmurno będzie także we wtorek. Na niebie zobaczymy małe i umiarkowane zachmurzenie, na południowym zachodzie, południu i w centrum kraju wzrastające do dużego z niewielkimi opadami deszczu do 2-5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Podlasiu, przez 11 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Powieje północno-wschodni i umiarkowany wiatr.

Środa przyniesie pogodę pochmurną z większymi przejaśnianiami. Na południu i wschodzie okresami pojawi się słaby deszcz do 2-5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na północnym zachodzie kraju. Wiatr będzie północny, słaby i umiarkowany.

W ostatni dzień kwietnia, czyli czwartek na niebie dominować będzie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Okresami wystąpią słabe opady deszczu do 3-5 l/mkw. na wschodzie oraz na północnym zachodzie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na Podlasiu, przez 13 st. C w centrum, do 17 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: ventusky.com