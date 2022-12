Uchwyciły go czeskie kamery, spadł na teren Polski. Dziś jest jasne, że był to fragment bolidu

15 lipca 2021 roku w części Europy można było dostrzec przelot bardzo jasnego bolidu. Choć zbliżał się wschód Słońca, meteor był tak wyraźny, że bez problemu zarejestrowały go trzy kamery Czeskiej Sieci Bolidowej. Jak stwierdzili tamtejsi eksperci, do jego potencjalnego upadku mogło dojść na terenie Polski. Wraz z polskimi specjalistami postanowili odnaleźć meteoryt.

- To pierwszy przypadek, gdy w Polsce udało się znaleźć meteoryt na podstawie materiałów wideo, zarejestrowanych przez kamery sieci bolidowych. Mamy ogromną satysfakcję, że nasze doświadczenie i aparatura pomiarowa pomogły w potwierdzeniu jego kosmicznego pochodzenia oraz przypisaniu go do konkretnego zjawiska bolidowego - mówił Zbigniew Tymiński z Ośrodka Radioizotopów POLATOM w NCBJ, jeden z koordynatorów Polskiej Sieci Bolidowej i współautor badań.

Kluczowy jest czas

Według obliczeń naukowców z Czech, wspomniany meteoryt był częścią meteoroidu, poruszającego się po rzadko spotykanej orbicie eliptycznej, mieszczącej się pomiędzy Wenus a Marsem. W atmosferę wszedł około 130 kilometrów od naszej granicy z Czechami i zauważono go na wysokości 74 kilometrów. Jak oszacowano, w tej chwili poruszał się z prędkością aż 18 kilometrów na sekundę. "Podczas hamowania tak gwałtownie kompresował przed sobą powietrze, że rozgrzało się ono do temperatury kilku tysięcy stopni. Utworzona plazma zaczęła odparowywać powierzchnię obiektu i ją topić. Do fragmentacji doszło na wysokości około 40 kilometrów. Cały ślad pozostawiony na niebie miał długość 62 km i urywał się na wysokości 23 km, gdy prędkość meteoroidu zmalała do 13 kilometrów na sekundę" - przekazano w komunikacie NCBJ.