Tysiące nietoperzy zimuje w podziemnym kanale burzowym

W podziemnym kanale burzowym, położonym na Warmii i Mazurach, hibernuje ponad cztery tysiące nietoperzy. Zimuje tam też wpisany na czerwoną listę zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce mopek zachodni - podała we wtorek Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Miejsca hibernacji nietoperzy na Warmii i Mazurach

Według RDOŚ kolejnym miejscem w regionie, gdzie hibernuje dużo nietoperzy, jest tunel w okolicach Olsztyna. Stwierdzono tam prawie 550 osobników, w tym ponad 300 mopków zachodnich (Barbastella barbastellus). Poza nimi były także nocki Natterera, nocki rude i gacki brunatne. Trzecie z największych w województwie zimowisk nietoperzy zlokalizowane jest w schronach z czasów II wojny światowej w okolicach Gołdapi. Zimuje tam ponad 300 nietoperzy, głównie mopków zachodnich. Stwierdzono także obecność mroczków pozłocistych (Cnephaeus nilssonii), nocków Natterera i nocków rudych. Aby zachować zimowe kryjówki nietoperzy, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie ustanowił w tych miejscach strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania tych zwierząt. Oznacza to, że bez zgody RDOŚ zabronione jest między innymi wejście do takiego miejsca. Obszary te wyznacza się wokół pomieszczeń i kryjówek zajmowanych przez wszystkie gatunki nietoperzy występujące na terenie zimowisk, w których w ciągu trzech ostatnich lat choć raz stwierdzono ponad 200 osobników. - Są to jedyne w Polsce strefy ustanowione dla ochrony zimowisk nietoperzy - przekazała Januszewicz.