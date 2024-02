Tyle soli morskiej w powietrzu nad Warszawą nie było od dawna

Nad stolicę napłynęło powietrze obfite w sól morską. Jest to spowodowane tym, że na Bałtyku i Morzu Północnym szalały sztormy. - Chociaż samo zjawisko nie jest nowe, to zaskakująca była ilość aerozolu morskiego w odległości 300 kilometrów od linii brzegowej - powiedział Krzysztof Markowicz, fizyk atmosfery.

Duża ilość aerozolu morskiego w centrum kontynentu

Jak zaznaczył badacz, sama obecność aerozolu morskiego w centralnej Polsce nie jest niczym nowym. - Takie zjawisko obserwujemy niemal w każdym tygodniu. To, co było dziwne, to ilość aerozolu morskiego, zawierającego sól morską, w odległości 300 kilometrów od linii brzegowej - zwrócił uwagę fizyk. Markowicz nie powiązał tego zjawiska z ocieplaniem się klimatu. - To, że klimat się zmienia jest faktem. Natomiast obserwowanego zjawiska nie można przypisać do zmiany klimatu. Może jedynie warto zwrócić uwagę na wzrost liczby sztormów. Chociaż i takie okresy wzmożonych sztormów w przeszłości się zdarzały - zaznaczył.