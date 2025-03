Tu powinny być rozlewiska. Narew na nagraniu z drona

W Narwiańskim Parku Narodowy jest niezwykle sucho, nie ma rozlewisk, które są charakterystyczne dla tego miejsca o tej porze roku. - Zeszłoroczne ciepłe lato, sucha jesień i bezśnieżna zima doprowadziły do tej sytuacji - mówiła Agnieszka Pruszyńska, specjalistka do spraw ochrony przyrody z Narwiańskiego Parku Narodowego.

- Jest fatalnie. W tym momencie w parku powinny być ogromne rozlewiska, powinna być masa ptaków, które przygotowują się do lęgów - mówiła reporterowi TVN24 Adrianowi Zaborowskiemu Agnieszka Pruszyńska, specjalistka ds. ochrony przyrody z Narwiańskiego Parku Narodowego. Dodała, że brak rozlewisk to następstwo zmian klimatu. - Zeszłoroczne ciepłe lato, sucha jesień i bezśnieżna zima doprowadziły do tej sytuacji. To są tego konsekwencje - tłumaczyła.