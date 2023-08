Podziemny wstrząs na Śląsku. "Posypały się zgłoszenia od mieszkańców"

We wtorek rano odnotowano podziemny wstrząs o magnitudzie 3,4 - podał Główny Instytut Górnictwa. Silnie odczuli go mieszkańcy centralnej części województwa śląskiego. Wstrząs, zlokalizowany w rejonie Bytomia, nie spowodował podziemnych skutków w tamtejszej kopalni Bobrek-Piekary.

Jak przekazała we wtorek rzeczniczka Głównego Instytutu Górnictwa Sylwia Jarosławska-Sobór, wstrząs nastąpił w bytomskiej kopalni Bobrek. Wyliczenia na podstawie wskazań sejsmografów Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej GIG, określiły jego energię na 2*10^8 J (dżula). Odpowiada to magnitudzie 3,4. - Wstrząs był dosyć silnie odczuwany na powierzchni, stąd posypały się zgłoszenia od mieszkańców. To rejon tak zwanej niecki miechowickiej. Jest tam uskok, a jak jest uskok, zdarzają się silniejsze wstrząsy - zaznaczyła przedstawicielka GIG. Dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach (WUG) przekazał, że wstrząs nie spowodował żadnych skutków pod ziemią.