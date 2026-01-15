Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Promenada w Trzebieży zniszczona. Taras widokowy "złamany na pół"

Zniszczona promenada w Trzebieży
Lód i kra zniszczyły promenadę w Trzebieży
Źródło: TVN24
Promenada w Trzebieży nad Zalewem Szczecińskim została bardzo poważnie uszkodzona. To już drugi raz w ostatnich latach.

Zima daje się we znaki na różny sposób. W Trzebieży nad Zalewem Szczecińskim lód i kra doprowadziły do zniszczenia promenady. Na miejscu była reporterka TVN24 Natalia Madejska, która pokazała, w jakim stanie jest konstrukcja.

- Cały czas ten lód, ta kra napierała na ląd i w ten właśnie sposób zniszczyła promenadę, ale także taras widokowy. On jest złamany na pół, zniszczone jest też ogrodzenie, szklana barierka - relacjonowała.

Zniszczona promenada w Trzebieży
Zniszczona promenada w Trzebieży
Źródło: TVN24

Promenada zniszczona po raz drugi

Madejska podała, że do zniszczenia konstrukcji przyczynił się silny wiatr z północy. Doprowadził on do cofki i spiętrzenia się kry, która napierała na promenadę. Dodała, że władze gminy Trzebież poinformowały, że konstrukcja była ubezpieczona i zostanie odbudowana, ale nie wiadomo jeszcze, kiedy to nastąpi.

To nie pierwszy raz, kiedy promenada w Trzebieży została zniszczona. Jak przekazała reporterka, kilka lat wcześniej jej fragmenty spłonęły w wyniku aktu wandalizmu. Dwóch mężczyzn stanęło w tej sprawie przed sądem, a promenada została odbudowana.

CZYTAJ WIĘCEJ: Podpalili promenadę. Trafią do więzienia, muszą też zapłacić 2,6 miliona złotych

Autorka/Autor: kp

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
ZachodniopomorskieZima
Czytaj także:
W Białymstoku zima nigdzie się nie wybiera
Gołoledź zamknęła szkoły
Polska
Gorąco, upał
2025 rok na podium. To nie jest dobra wiadomość
Nauka
Załoga Crew 11 wylądowała na Ziemi
Kapsułę otoczyły delfiny. Dragon z chorym astronautą już na Ziemi
Świat
Uwaga na marznące opady
Tu wciąż pada marznący deszcz. IMGW przedłuża alarmy
Prognoza
"Mróz odżyje i to z większą siłą"
Nadchodzi silny mróz z Syberii. "Modele są zgodne"
Prognoza
Śnieg
Chmury spowiją niebo, miejscami poprószy śnieg
Prognoza
Smog, zimno, noc
Smog dusi. Sprawdź, jakim powietrzem oddychasz
Smog
Lód na aucie
Samochody oblane lodem, opóźnienia na kolei. Gołoledź w Polsce
Polska
Śnieżna noc, mgła
W nocy zachowajmy ostrożność, bo będzie ślisko
Prognoza
Marznące opady mogą powodować gołoledź
Alert RCB dla kolejnego województwa
Pogoda
Sopockie molo - zdj. poglądowe
Zamknięto mola w Sopocie i Gdańsku
Polska
shutterstock_2695876051
Wleje się arktyczne zimno. Ile stopni będzie
Prognoza
"Załoga 11" dotarła na ISS
"W warunkach kosmicznych mogą wystąpić najróżniejsze problemy"
Świat
Lód, oblodzenie, silny mróz, zamarzające, opady marznące
Opady powodujące gołoledź. Tak będą wędrować nad Polską
Prognoza
Odśnieżanie ulic w Zakopanem
Wywożą śnieg z Zakopanego
Polska
Sople lodu
Ponad 20 stopni różnicy. Temperatura podzieliła Polskę
Polska
Zima śnieg
Aura będzie wymagać naszej uwagi
Prognoza
Lis
Lis polował, obok przejeżdżały samochody
Polska
Kangur w basenie
Chciał się ochłodzić, wskoczył do basenu w parku rozrywki
Ciekawostki
Zimno, mróz, przymrozek, noc
Nocą w połowie kraju chwyci silny mróz
Prognoza
Budapeszt
"Jesteśmy uwięzieni". Paraliż na lotniskach
Świat
Panele słoneczne u wybrzeży Szanghaju
"Historyczny przełom" w Indiach i Chinach
Świat
AdobeStock_495329614
Masowa śmierć nietoperzy. "Najbardziej ucierpiały matki i młode"
Nauka
shutterstock_1933378853
Na chwilę zrobi się cieplej, ale nie wszędzie
Prognoza
Lodołamacze wypłynęły na Wisłę
Lodołamacze łamią lód na Wiśle. Pierwsza taka akcja od 10 lat
Polska
NARCIARKA
Na nartach po Rynku Podgórskim. Atak zimy w Krakowie
TVN24
W środę przez Polskę przetoczy się strefa opadów
Radar opadów. U jednych śnieg, u drugich marznący deszcz
Prognoza
Komin, dym, smog
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
Estonia. Z zamarzniętego wodospadu odpadła potężna masa lodu
Z wodospadu oderwały się wielkie sople. Byli przy nim ludzie
Świat
Santa Clara del Mar w Buenos Aires w Argentynie
"Nagle nadeszła fala, która osiągnęła niewyobrażalną wysokość". Nie żyje mężczyzna
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom