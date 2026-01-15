Promenada w Trzebieży zniszczona. Taras widokowy "złamany na pół"

Lód i kra zniszczyły promenadę w Trzebieży Źródło: TVN24

Zima daje się we znaki na różny sposób. W Trzebieży nad Zalewem Szczecińskim lód i kra doprowadziły do zniszczenia promenady. Na miejscu była reporterka TVN24 Natalia Madejska, która pokazała, w jakim stanie jest konstrukcja.

- Cały czas ten lód, ta kra napierała na ląd i w ten właśnie sposób zniszczyła promenadę, ale także taras widokowy. On jest złamany na pół, zniszczone jest też ogrodzenie, szklana barierka - relacjonowała.

Zniszczona promenada w Trzebieży Źródło: TVN24

Promenada zniszczona po raz drugi

Madejska podała, że do zniszczenia konstrukcji przyczynił się silny wiatr z północy. Doprowadził on do cofki i spiętrzenia się kry, która napierała na promenadę. Dodała, że władze gminy Trzebież poinformowały, że konstrukcja była ubezpieczona i zostanie odbudowana, ale nie wiadomo jeszcze, kiedy to nastąpi.

To nie pierwszy raz, kiedy promenada w Trzebieży została zniszczona. Jak przekazała reporterka, kilka lat wcześniej jej fragmenty spłonęły w wyniku aktu wandalizmu. Dwóch mężczyzn stanęło w tej sprawie przed sądem, a promenada została odbudowana.

Autorka/Autor: kp Źródło: TVN24 Źródło zdjęcia głównego: TVN24