Trwa pierwszy weekend wakacji. Tylko w sobotę utonęło siedem osób

W Polsce od kilku dni jest gorąco, miejscami upalnie. Taka aura zachęca do spędzania czasu nad wodą, co może nieść ze sobą ryzyko utonięcia. Ze statystyk Komendy Głównej Policji wynika, że w piątek 24 czerwca utonęło pięć osób, a następnego dnia - w sobotę 25 czerwca - siedem.

Zasady bezpieczeństwa nad wodą

"Nie wbiegaj rozgrzany do wody, nie wypływaj na materacu daleko do brzegu, nie wchodź do wody po posiłku, pływaj tylko w wyznaczonych miejscach" - podkreśliło RCB. "Nigdy nie wchodź do wody po wypiciu alkoholu, stosuj się do poleceń ratownika" - dodano.