Trudne warunki drogowe, łamiące się drzewa, przerwy w dostawie prądu. Aura w Polsce wciąż groźna

Opady marznące dają się we znaki mieszkańcom przede wszystkim północnej Polski. Na drogach zalega błoto pośniegowe, miejscami występuje lokalna śliskość. Jak podał lokalny operator sieci energetycznej, w czwartkowe popołudnie około tysiąc gospodarstw domowych na Pomorzu nie ma dostępu do prądu.

Interwencje na Pomorzu

Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przekazał w czwartek rano, że od środy do czwartku pomorscy strażacy brali udział w kilkunastu interwencjach związanych między innymi z usuwaniem połamanych drzew i konarów, które zalegały na drogach. Podał, że w nocy doszło do wypadku na autostradzie A1 na wysokości miejscowości Klonówka. Na pasie w kierunku Gdańska przewrócił się bus, którym podróżowało pięć osób. Trzy osoby zostały przetransportowane do szpitala. Ponadto w nocy ze środy na czwartek w miejscowości Udorpie (pow. bytowski) samochód ciężarowy przewożący świnie stanął w poprzek drogi. Służby przenosiły zwierzęta do innego podstawionego pojazdu.