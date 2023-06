Za nami tropikalna noc. Ponad 21 stopni na termometrach

Ponad 21 stopni w nocy

Tropikalna noc to taka, podczas której temperatura powietrza nie spada poniżej 20 stopni Celsjusza. Jak podał IMGW w mediach społecznościowych, ubiegłej nocy temperatura lokalnie utrzymywała się powyżej tej wartości.

O godzinie 3 nad ranem najwyższa temperatura powietrza została zanotowana w Suwałkach i we Wrocławiu, gdzie termometry wskazały 21,4 st. C., zaś najniższa w miejscowości Resko w woj. zachodniopomorskim - tam wyniosła zaledwie 12,8 st. C. Miejscami występowały także burze.