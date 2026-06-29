"To będzie lato skrajności"

Przed nami lato pełne ekstremów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W niedzielę termometry w Słubicach pokazały wartość 40,5 stopnia Celsjusza, co okazało się nowym rekordem temperatury w Polsce. Zaledwie kilka godzin później nad regionem przetoczyły się gwałtowne burze. Wiatr zrywał dachy, miejscami przewracał drzewa na samochody oraz drogi. Z prognoz i ostrzeżeń IMGW wynika, że podobna sytuacja może powtórzyć się także w poniedziałek.

Miasta sprzyjają burzom

Jak w programie "Wstajesz i wiesz" w TVN24 wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w poniedziałek największe prawdopodobieństwo pojawienia się gwałtownych burz wystąpi na południu, na zachodzie i miejscami w centrum kraju. Podkreśliła, że burze szczególnie mocno rozwijać mogą się nad miastami z uwagi na ich intensywne nagrzewanie się.

- Dużo mówiliśmy tej ostatniej doby o maksimach temperatury zmierzonych na stacjach IMGW, na stacjach synoptycznych, które są na ogół oddalone od miast - mówiła. - Miasta są takimi wyspami ciepła, które mogą podbijać te prądy wstępujące, prądy wznoszące w chmurach burzowych.

Synoptyk wyjaśniła, że doskonale obrazuje to pomiar wykonany w niedzielę na stacji Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zaobserwowano temperaturę 40,6 stopnia. Wartość ta, choć wyższa od ogólnopolskiego rekordu, nie może zostać uznana za reprezentatywną właśnie z uwagi na specyfikę obszaru miejskiego.

- To jest stacja, która dokonuje pomiarów w samym centrum Warszawy (...) od 1826 roku. Proszę pamiętać, że przez te dziesiątki lat Warszawa bardzo się rozrosła, bardzo zabetonowała. To jest stacja, która (...) oddaje warunki w centrum miasta, ale żeby mówić o temperaturze, która wiarygodnie oddaje klimat Polski, trzeba brać pod uwagę przede wszystkim dane, które podaje IMGW - tłumaczyła Unton-Pyziołek.

>>> CZYTAJ TEŻ: Gdzie pogoda będzie najgroźniejsza. Alert RCB

Lato pełne skrajności

Za nami pobicie ponad stuletniego rekordu, a to nie wszystko - według prognoz obecne lato będzie pełne ekstremów. Synoptyk wyjaśniła, że sytuacja z niedzieli pokazuje, jak szeroki zakres zjawisk pogodowych może czekać nas w kolejnych tygodniach.

- Przyznam się, że jak przyszły te maksymalne temperatury, to sama byłam bardzo zdumiona, bo aż takich wartości, tego, że pobijemy rekord, to się nie spodziewałam - opowiadała. - To, co się stało czy wczoraj, czy przedwczoraj, pobicie rekordu czerwca, pobicie rekordu Polski, oznacza, że po prostu te widełki zjawisk, wartości, jakie możemy osiągać - i temperatury, i opadów - są po prostu ogromne w tym roku.

Jak opowiadała Unton-Pyziołek, oznacza to prawdopodobieństwo występowania dużych kontrastów między różnymi regionami Polski. Możemy spodziewać się, że w jednym miejscu będzie gorąco i sucho, podczas gdy w tym samym czasie inna część kraju będzie zmagała się z intensywnymi opadami deszczu. Szczególnie obficie może padać na południu.

- Taki wnikający mocno, głęboko nad Europę, chłód znad Atlantyku, doprowadza do formowania się niżów genueńskich - wyjaśniła synoptyk - To układy stacjonarne, ale czasami wyrywają się z tego macierzystego obszaru. I tutaj rosyjska prognoza zakłada, że te niże mają przemieszczać nad Austrią, Czechami, Bałkanami i również mogą o nas zahaczać. To będzie lato skrajności. Możemy odnotowywać wysokie temperatury i takie nawalne, bardzo obfite opady deszczu - podsumowała.