Polska Tej nocy najzimniej było w Kozienicach. Co ma z tym wspólnego piasek Oprac. Krzysztof Posytek |

Prognoza pogody na niedzielę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Jak opisuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, z Polski odchodzi zatoka niżowa. W jej tylnej części, wspomaganej przez rozbudowujący się klin wyżowy, utworzyła się zatoka chłodu. Doszło do zjawiska osiadania powietrza, co przełożyło się na utworzenie się pasa rozpogodzeń od Warmii po Mazowsze. Brak chmur pozbawił podłoże warstwy izolacyjnej, przez co ciepło uciekało do wyższych warstw atmosfery.

Niewiele ponad trzy stopnie w Kozieniach. Co za to odpowiada

Sytuację synoptyczną przybliżoną przez naszą synoptyk widać na mapie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pokazującej minimalną temperaturę ostatniej nocy. Na wielu stacjach synoptycznych wartości na termometrach nie przekroczyły kilku stopni. Najzimniej było w Kozienicach w województwie mazowieckim, gdzie zanotowano tylko 3,4 stopnia Celsjusza. Dlaczego akurat tutaj? Jak wyjaśnia Unton-Pyziołek, odpowiada za to położenie miasta.

"Kozienice są otoczone rozległymi terenami o glebach piaszczystych - piaskami rzecznymi, wydmowymi i sandrowymi. Suchy piasek charakteryzuje się bardzo niską pojemnością cieplną i słabym przewodnictwem cieplnym. Ze względu na szybkie przesychanie wierzchniej warstwy promieniowanie słoneczne w minimalnym stopniu zużywane jest na parowanie. Zamiast tego energia niemal w całości konwertowana jest w strumień ciepła jawnego" - opisała synoptyk.

Unton-Pyziołek przyznała, że tak zimne noce - podobną mieliśmy z czwartku na piątek - świadczą o tym, że następuje koniec lata. Dodała jednak, że popołudniami we wrześniu możliwe będą jeszcze wzrosty temperatury powyżej 20 st. C, a nawet 25 st. C.