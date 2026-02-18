Logo TVN24
Polska

Tatry. Wjechał na Kasprowy Wierch i zaginął

Kasprowy Wierch - zdjęcie poglądowe
Lawinowe ABC - co powinniśmy mieć ze sobą
Źródło: TVN24
TOPR rozpoczęło w środę poszukiwania turysty, który zaginął kilka dni temu. Jak przekazali ratownicy, mężczyzna wjechał kolejką linową na Kasprowy Wierch, gdzie po raz ostatni logował się jego telefon. Poszukiwania mają być wznowione w czwartek.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przekazali, że 30-letni turysta zaginął w sobotę 14 lutego.

"Po otrzymaniu informacji o ostatnim logowaniu telefonu komórkowego do przekaźnika na Kasprowym Wierchu oraz informacji od pracowników Polskich Kolei Linowych o skorzystaniu przez turystę z kolei linowej, podjęto decyzję o sprawdzeniu rejonu Kasprowego" - przekazali w komunikacie ratownicy z Zakopanego.

Tatry. Akcja poszukiwawcza

Ratownicy TOPR przy pomocy dronów i psa lawinowego sprawdzili w środę okolice grani Tatr w kierunku Świnicy, Pośredniego Goryczkowego oraz okoliczne tereny. O pomoc w poszukiwaniach poproszono również słowackich ratowników z Horskiej Zachrannej Służby, którzy prowadzili poszukiwania w Dolinie Cichej na swoim terenie. Po południu, korzystając z chwilowej poprawy pogody, do działań włączono śmigłowiec. W akcji uczestniczyło łącznie 22 ratowników. Nie natrafiono na ślad zaginionego. Z przekazanych informacji wynika, że 30-letni Andrzej przebywał od 13 lutego w pensjonacie w Zakopanem. Ostatni raz kontaktował się z rodziną 14 lutego. Zaginiony ma około 187 centymetrów wzrostu, ciemne włosy i zarost. Znakiem szczególnym jest tatuaż na prawym przedramieniu. W dniu zaginięcia ubrany był w brązową kurtkę puchową i kremową wełnianą czapkę. Miał okulary. Osoby mogące mieć informacje pomocne w odnalezieniu mężczyzny proszone są o kontakt z policją.

Opracowała Anna Bruszewska

Źródło: PAP, TOPR

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

