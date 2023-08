Wierzbówka kiprzyca odmieniła oblicze Hali Gąsienicowej

- Na dawnych halach pasterskich wierzbówka rośnie wyjątkowo bujnie, bo jest to roślina azotolubna. Z uwagi na wypas owiec te murawy są zasobne właśnie w azot - wyjaśnił Zając.

Czas kwitnienia wierzbówki kiprzycy na tej wysokości przypada od końca lipca do połowy sierpnia.

Na Halę Gąsienicową można dostać się na przykład wędrując z zakopiańskich Kuźnic żółtym szlakiem przez Dolinę Jaworzynki lub niebieskim szlakiem przez Boczań. Szerszy i nieco dłuższy trakt oznaczony kolorem czarnym prowadzi z Brzezin do położonego na Hali Gąsienicowej schroniska Murowaniec.

Długi weekend w Tatrach gorący

Długi sierpniowy weekend w Tatrach zapowiada się bardzo słonecznie i gorąco. - Warunki do górskich wędrówek będą wymarzone, zarówno na krótkie spacery dolinami, jak i na wysokogórskie wyprawy - powiedział przewodnik i edukator tatrzański.

Połowa sierpnia to w Tatrach apogeum ruchu turystycznego. Aby nie stać w kolejce po bilet wstępu na szlak, warto wcześniej kupić wejściówkę do TPN za pośrednictwem strony internetowej. Jeśli wybieramy się do Morskiego Oka, należy również za pomocą strony internetowej TPN z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem zarezerwować miejsce na parkingu. Można też pozostawić samochód przy hotelu i skorzystać z transportu zbiorowego.