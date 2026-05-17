UIewy i śnieg w Tatrach. Ratownicy odradzają wędrówki

Wezbrany potok
Dariusz Tumulec, ordynator SOR w Zakopanem, o turystach rażonych piorunem na Giewoncie
Źródło zdj. gł.: PAP/Grzegorz Momot
W niedzielę w Tatrach zapanowała zła pogoda. Opady deszczu i śniegu sprawiają, że warunki do wędrówek są trudne. Ponadto ulewy doprowadziły do wzrostu poziomu rzek.

W ten weekend pogoda w Tatrach nie zachęca do wędrówek. W piątek nad górami szalały burze, a w wyniku uderzenia pioruna siedem osób trafiło do szpitala. Warunki były trudne także w sobotę, głównie z powodu ulew i śliskich, lokalnie oblodzonych szlaków.

Podtopienia w Tatrach

Również w niedzielę pogoda w Tatrach nie rozpieszcza. Jak poinformował w komunikacie turystycznym Tatrzański Park Narodowy (TPN), do wysokości około 1300 metrów nad poziomem morza występują intensywne opady deszczu, natomiast powyżej granicy lasu pada śnieg. Park odradza wszelkie wyjścia w wyższe partie gór, zwłaszcza osobom bez doświadczenia i sprzętu zimowego.

Zagrożenie w Tatrach stanowi też podnoszący się poziom rzek. Z powodu ulew - minionej doby na Hali Gąsienicowej zanotowano opady rzędu 60 litrów na metr kwadratowy - doszło do lokalnych podtopień, a w związku z dalszymi opadami mogą występować kolejne. Szlaki są mokre i błotniste, a niski pułap chmur zwiększa ryzyko zabłądzenia.

Po wypadku na Giewoncie. "Trzeba w odpowiednim miejscu powiedzieć sobie: dość"

Wysoki poziom rzek na Podhalu

Intensywne opady deszczu doprowadziły do wzrostu poziomu rzek także na Podhalu. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody przekroczył w niedzielę 200 centymetrów i zbliża się do stanu ostrzegawczego wynoszącego 220 cm. Stan ostrzegawczy został już przekroczony w Trybszu, gdzie wodomierze wskazały 288 cm, czyli o osiem centymetrów powyżej progu alarmowego.

Dla zlewni Białki obowiązuje alert hydrologiczny drugiego stopnia dotyczący wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Służby prognozują dalsze wzrosty poziomu wód w związku ze spływem wód opadowych i nie wykluczają przekroczenia kolejnych stanów ostrzegawczych.

Źródło: PAP, Tatrzański Park Narodowy
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
