Na siedząco zjeżdżali po śniegu. "Najgorsze konsekwencje są, gdy człowiek wyhamuje na kamieniach"

Ratownicy TOPR ewakuowali w poniedziałek śmigłowcem grupę kilku osób, które w rejonie Szpiglasowej Przełęczy zjeżdżały na siedząco po śniegu. Nie miały ze sobą sprzętu potrzebnego do górskich wędrówek. - Przy napotkaniu na kamień ukryty pod śniegiem można się boleśnie zranić, a najgorsze konsekwencje są wtedy, gdy człowiek dojedzie i wyhamuje na kamieniach - ostrzegał przed takim zachowaniem ratownik Piotr Konopka.

W poniedziałek ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego udzielali pomocy 12 turystom. 11 osób ewakuowano śmigłowcem. To grupa zagranicznych turystów, którzy po dotarciu do Szpiglasowej Przełęczy na siedząco zjeżdżali po śniegu. Na nagraniu widać, że nie mieli obuwia niezbędnego do zimowych wędrówek w górach.