Polska Tragedia w Tatrach. Zginął turysta Oprac. Agnieszka Stradecka |

Idąc w góry, trzeba mieć odpowiedni sprzęt Źródło: TVN24

Według informacji przekazanych w poniedziałek przez ratownika dyżurnego Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, do wypadku doszło na Świnicy. Według wstępnych ustaleń turysta poślizgnął się i spadł na stronę słowacką.

W akcję ratunkową zaangażowali się ratownicy Horskiej Zachrannej Służby ze Słowacji, którzy otrzymali informację o zdarzeniu od przedstawicieli TOPR z Zakopanego. Turysty nie udało się jednak uratować.

Trudne warunki w górach

To nie jedyna groźna sytuacja w górach, do jakiej doszło w poniedziałek. Ratownicy TOPR ewakuowali spod wierzchołka Rysów dwóch turystów, którzy nie poradzili sobie z zejściem na dół. Na miejsce został wezwany śmigłowiec.

W poniedziałek w Tatrach panowała słoneczna pogoda, sprzyjająca górskim wycieczkom, jednak warunki na szlakach wysokogórskich pozostawały typowo zimowe. Na szczytach zalega śnieg, który w godzinach porannych jest twardy i zmrożony, a miejscami występują oblodzenia, co powoduje znaczne ryzyko poślizgnięcia.

Ratownicy zaapelowali, że poruszanie się w wyższych partiach Tatr wymaga doświadczenia w zimowej turystyce górskiej oraz odpowiedniego wyposażenia. Na trudnych szlakach powinniśmy posiadać raki, czekan, kask i lawinowe ABC.