Tragedia w Tatrach. Zginął turysta

Świnica widoczna z Kasprowego Wierchu, 27.04.26
Idąc w góry, trzeba mieć odpowiedni sprzęt
W poniedziałek w Tatrach doszło do śmiertelnego wypadku. Jak podało Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, podczas wspinaczki na Świnicę turysta ześlizgnął się i spadł. Ratownicy apelują o ostrożność podczas wycieczek.

Według informacji przekazanych w poniedziałek przez ratownika dyżurnego Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, do wypadku doszło na Świnicy. Według wstępnych ustaleń turysta poślizgnął się i spadł na stronę słowacką.

W akcję ratunkową zaangażowali się ratownicy Horskiej Zachrannej Służby ze Słowacji, którzy otrzymali informację o zdarzeniu od przedstawicieli TOPR z Zakopanego. Turysty nie udało się jednak uratować.

Trudne warunki w górach

To nie jedyna groźna sytuacja w górach, do jakiej doszło w poniedziałek. Ratownicy TOPR ewakuowali spod wierzchołka Rysów dwóch turystów, którzy nie poradzili sobie z zejściem na dół. Na miejsce został wezwany śmigłowiec.

W poniedziałek w Tatrach panowała słoneczna pogoda, sprzyjająca górskim wycieczkom, jednak warunki na szlakach wysokogórskich pozostawały typowo zimowe. Na szczytach zalega śnieg, który w godzinach porannych jest twardy i zmrożony, a miejscami występują oblodzenia, co powoduje znaczne ryzyko poślizgnięcia.

Ratownicy zaapelowali, że poruszanie się w wyższych partiach Tatr wymaga doświadczenia w zimowej turystyce górskiej oraz odpowiedniego wyposażenia. Na trudnych szlakach powinniśmy posiadać raki, czekan, kask i lawinowe ABC.

