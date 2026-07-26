Polska Polak zginął w Tatrach Słowackich Oprac. Krzysztof Posytek |

Śmiertelny wypadek w Tatrach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: AdobeStock

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W sobotę rano HZS otrzymało wezwanie o pomoc z Kotlinki pod Wagą w Tatrach Wysokich. Dwoje polskich turystów było w drodze na szczyt Wysoka, ale gdy w górach zrobiło się ślisko, zmienili plany i zawrócili przy Kogutku, charakterystycznym punkcie grani. Jeden z Polaków poślizgnął się i runął z wysokości 150 metrów.

Tatry Słowackie. Polak spadł ze 150 metrów

Na miejsce wypadku został wysłany śmigłowiec ratownictwa medycznego z Popradu, na pokładzie którego znaleźli się ratownicy HZS. Nie mogli oni jednak pomóc 21-letniemu Polakowi, który po upadku zginął na miejscu. Ratownicy przetransportowali jego ciało do Starego Smokowca, gdzie przekazali je policji i lekarzowi.

Drugi polski turysta nie odniósł żadnych obrażeń. W towarzystwie pracowników Chaty pod Rysami doszedł na lądowisko dla śmigłowców przy schronisku. Stamtąd został zabrany razem z ratownikiem HZS w asyście eskadry słowackiego ministerstwa spraw wewnętrznych, również do Starego Smokowca.

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