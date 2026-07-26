Polak zginął w Tatrach Słowackich
W sobotę rano HZS otrzymało wezwanie o pomoc z Kotlinki pod Wagą w Tatrach Wysokich. Dwoje polskich turystów było w drodze na szczyt Wysoka, ale gdy w górach zrobiło się ślisko, zmienili plany i zawrócili przy Kogutku, charakterystycznym punkcie grani. Jeden z Polaków poślizgnął się i runął z wysokości 150 metrów.
Tatry Słowackie. Polak spadł ze 150 metrów
Na miejsce wypadku został wysłany śmigłowiec ratownictwa medycznego z Popradu, na pokładzie którego znaleźli się ratownicy HZS. Nie mogli oni jednak pomóc 21-letniemu Polakowi, który po upadku zginął na miejscu. Ratownicy przetransportowali jego ciało do Starego Smokowca, gdzie przekazali je policji i lekarzowi.
Drugi polski turysta nie odniósł żadnych obrażeń. W towarzystwie pracowników Chaty pod Rysami doszedł na lądowisko dla śmigłowców przy schronisku. Stamtąd został zabrany razem z ratownikiem HZS w asyście eskadry słowackiego ministerstwa spraw wewnętrznych, również do Starego Smokowca.