57-letni turysta z Polski odnalazł się w domu. Po słowackiej stronie Tatr szukało go 46 ratowników

Od soboty w Tatrach Wysokich trwały poszukiwania zaginionego turysty z Polski. Słowaccy ratownicy górscy przerwali w poniedziałek akcję, ponieważ okazało się, że 57-latek cały i zdrowy wrócił do domu. Mężczyzna nie miał przy sobie telefonu, dlatego nie poinformował wcześniej, że nic mu nie jest - poinformowali ratownicy Horskiej Zachrannej Służby (HZS).

"W akcję poszukiwawczą zaangażowanych było 46 ratowników Horskiej Zachrannej Służby (HZS), w tym siedmiu przewodników z psami i operatorzy dronów oraz polscy ratownicy z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i załogi dwóch śmigłowców. Poszukiwany mężczyzna nie miał przy sobie telefonu komórkowego i sam wyruszył na wyprawę w Tatry Wysokie. Osoba zgłaszająca jego zaginięcie poinformowała HZS po południu, że poszukiwany wrócił do domu" - czytamy w komunikacie słowackich ratowników.

Polscy ratownicy brali udział w akcji poszukiwawczej

Już w nocy z soboty na niedzielę ratownicy HZS we współpracy z polskimi ratownikami TOPR rozpoczęli poszukiwania 57-latka. W niedzielę ratownicy pieszo i z pomocą dronów przeszukiwali okolice Doliny Ciężkiej oraz odcinek szlaku od Galerii Gankowej do Przełęczy Waga. W poniedziałek wznowiono poszukiwania, a po południu do ratowników dotarła wiadomość, że poszukiwany jest w swoim domu.