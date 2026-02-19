Lawinowe ABC - co powinniśmy mieć ze sobą Źródło: TVN24

14 lutego w Tatrach zaginął 30-letni mężczyzna. Ostatnio był widziany, gdy wjeżdżał kolejką linową na Kasprowy Wierch - uchwyciły go wówczas kamery monitoringu. W środę Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR) rozpoczęło poszukiwania mężczyzny.

Kolejny dzień poszukiwań bez przełomu

Poszukiwania były kontynuowane w czwartek od wczesnych godzin porannych, gdy panowała dobra pogoda, ale nie przyniosły rezultatu. W godzinach popołudniowych ratownicy wstrzymali działania z uwagi na pogarszające się warunki, w tym wzmagający się wiatr i wzrost zagrożenia lawinowego do trzeciego, znacznego stopnia.

"W związku z trudnymi warunkami poszukiwania w rejonie Kasprowego Wierchu zostają zawieszone do momentu poprawy warunków atmosferycznych. Mimo zaangażowania bardzo wielu ludzi nadal nie natrafiono na ślad poszukiwanego turysty" - można przeczytać w komunikacie TOPR.

Ze względu na informację, że zaginiony turysta - z którym od soboty nie ma kontaktu - był widziany w okolicy Beskidu, ratownicy skoncentrowali swoje działania na dokładnym przeszukaniu obszaru grani pomiędzy Kasprowym Wierchem a Świnicką Przełęczą, po obu stronach granicy, w kierunku Świnicy.

W czwartkowej akcji uczestniczyło 20 ratowników TOPR oraz 20 ratowników słowackiej Horskiej Zachrannej Służby. Ratownicy wykorzystali detektory RECCO, umożliwiające zlokalizowanie osoby zasypanej lawiną, oraz psa lawinowego. Poza tym sprawdzali teren z powietrza przy użyciu śmigłowca i dronów wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie do analizy wykonanych zdjęć.

Trzeci stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach

Do godziny 20 w piątek w Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Jak podkreślili ratownicy, warunki do uprawiania turystyki w wyższych partiach gór są trudne i wymagają doświadczenia lawinowego oraz umiejętności właściwego wyboru drogi, bo letnie przebiegi szlaków często nie pokrywają się z wariantami zimowymi. TOPR przedstawił rysopis zaginionego. Mężczyzna ma około 187 cm wzrostu, ciemne włosy i zarost. Znakiem szczególnym jest tatuaż na prawym przedramieniu. W dniu zaginięcia ubrany był w brązową kurtkę puchową, kremową wełnianą czapkę oraz okulary. Osoby, które mogą mieć informacje mogące pomóc w odnalezieniu mężczyzny, proszone są o kontakt z policją.

