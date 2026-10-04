Polska Tatry. Poślizgnął się na zalodzonym stoku. Nie miał zimowego wyposażenia Oprac. Krzysztof Posytek |

Grzegorz Kubicki, ratownik TOPR o wypadku i sytuacji w Tatrach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W niedzielę po południu Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR) otrzymało zgłoszenie o wypadku w rejonie Koziej Przełęczy. Podczas zejścia z przełęczy żółtym szlakiem w kierunku Doliny Koziej turysta poślizgnął się na zalodzonym stoku i spadł z dużej wysokości. Zgłoszenia dokonała jego partnerka, która towarzyszyła mu podczas zejścia.

Ratownicy znaleźli mężczyznę w stanie krytycznym i przetransportowali go śmigłowcem do szpitala w Zakopanem, gdzie lekarze walczą o jego życie. W kolejnym locie TOPR ewakuowało jego partnerkę, która nie odniosła obrażeń. Jak dodali ratownicy, oboje turyści nie posiadali żadnego wyposażenia zimowego.

Rozwiń

Trudne warunki w Tatrach. Seria wypadków

TOPR przypomniało, że mimo słonecznej pogody warunki w wyższych partiach Tatr pozostają trudne. Leży śnieg, który w zacienionych miejscach jest zlodowaciały, a pokryte nim strome odcinki szlaków stanowią poważne zagrożenie. Ratownicy zaapelowali do osób, które nie mają odpowiedniego doświadczenia, umiejętności lub właściwego wyposażenia do rezygnacji z wyjścia w wyższe partie Tatr.

Do niebezpiecznego wypadku w rejonie Koziej Przełęczy doszło również w sobotę. Turysta poślizgnął się na zlodowaciałym śniegu i doznał ciężkich obrażeń. Jeszcze groźniejsze zdarzenie miało miejsce w rejonie Zawratu, gdzie turysta po poślizgnięciu się spadł z wysokości kilkuset metrów. Mimo reanimacji podjętej przez świadków oraz działań medycznych prowadzonych przez ratowników i lekarzy jego życia nie udało się uratować.