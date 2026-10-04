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Tatry. Poślizgnął się na zalodzonym stoku. Nie miał zimowego wyposażenia

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Zamarła Turnia w Tatrach
Grzegorz Kubicki, ratownik TOPR o wypadku i sytuacji w Tatrach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W rejonie Koziej Przełęczy doszło do groźnego wypadku - przekazało Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Turysta bez zimowego wyposażenia poślizgnął się i spadł z dużej wysokości. To kolejny poważny wypadek w Tatrach w ten weekend.

W niedzielę po południu Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR) otrzymało zgłoszenie o wypadku w rejonie Koziej Przełęczy. Podczas zejścia z przełęczy żółtym szlakiem w kierunku Doliny Koziej turysta poślizgnął się na zalodzonym stoku i spadł z dużej wysokości. Zgłoszenia dokonała jego partnerka, która towarzyszyła mu podczas zejścia.

Ratownicy znaleźli mężczyznę w stanie krytycznym i przetransportowali go śmigłowcem do szpitala w Zakopanem, gdzie lekarze walczą o jego życie. W kolejnym locie TOPR ewakuowało jego partnerkę, która nie odniosła obrażeń. Jak dodali ratownicy, oboje turyści nie posiadali żadnego wyposażenia zimowego.

Trudne warunki w Tatrach. Seria wypadków

TOPR przypomniało, że mimo słonecznej pogody warunki w wyższych partiach Tatr pozostają trudne. Leży śnieg, który w zacienionych miejscach jest zlodowaciały, a pokryte nim strome odcinki szlaków stanowią poważne zagrożenie. Ratownicy zaapelowali do osób, które nie mają odpowiedniego doświadczenia, umiejętności lub właściwego wyposażenia do rezygnacji z wyjścia w wyższe partie Tatr.

Do niebezpiecznego wypadku w rejonie Koziej Przełęczy doszło również w sobotę. Turysta poślizgnął się na zlodowaciałym śniegu i doznał ciężkich obrażeń. Jeszcze groźniejsze zdarzenie miało miejsce w rejonie Zawratu, gdzie turysta po poślizgnięciu się spadł z wysokości kilkuset metrów. Mimo reanimacji podjętej przez świadków oraz działań medycznych prowadzonych przez ratowników i lekarzy jego życia nie udało się uratować.

Źródło: TOPR, tvnmeteo.pl
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Tagi:
TatryTOPR
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