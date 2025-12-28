Logo TVN24
Redakcja poleca:

Polska

Tatry. Seria groźnych wypadków

Święta w Tatrach
Drugi stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach
Źródło: TVN24
Te święta Bożego Narodzenia dla górskich ratowników nie były spokojne. W ciągu minionego tygodnia pracownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego udzielili pomocy 18 osobom. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.

Jak relacjonuje ratownik dyżurny TOPR, 23 grudnia przed południem 12 ratowników brało udział w akcji ratunkowej w rejonie Doliny za Mnichem. Turysta, który próbował skrócić sobie zejście w kierunku Morskiego Oka, spadł z wysokości w rejonie Żlebu pod Soplem. Doznał m.in. urazów głowy, jamy brzusznej oraz rąk i nóg. Poszkodowanego zniesiono w noszach do schroniska nad Morskim Okiem i przekazano zespołowi ratownictwa medycznego.

Trudna pogoda w Tatrach

W wieczór wigilijny pomocy potrzebował turysta, który utknął na Rysach w rejonie Buli pod Rysami i nie był w stanie samodzielnie kontynuować zejścia. Po dotarciu na miejsce i ogrzaniu mężczyzny ratownicy sprowadzili go do schroniska nad Morskim Okiem. W akcji uczestniczyło pięciu ratowników, wykorzystano także drona transportowego. Działania zakończyły się późną nocą.

W drugi dzień świąt doszło do kolejnego, groźnego wypadku w rejonie Rysów. Turysta spadł z połowy wysokości żlebu Rysa i zatrzymał się na stoku poniżej Buli pod Rysami. Zgłoszenie dotarło do Centrali TOPR po zmroku, dlatego w teren wyruszyło ośmiu ratowników. Po udzieleniu pierwszej pomocy mężczyzna został sprowadzony przy pomocy technik linowych do schroniska nad Morskim Okiem. Akcja zakończyła się przed godz. 1 w nocy.

"Morze zagarnęło całą plażę". Nagranie ze Stegny
"Morze zagarnęło całą plażę". Nagranie ze Stegny

Pracowity okres świąteczny

27 grudnia około południa świadek poinformował TOPR o kolejnym upadku turysty w żlebie Rysa. Z uwagi na nieznane konsekwencje zdarzenia podjęto decyzję o natychmiastowym locie ratunkowym śmigłowcem. W trakcie dolotu pojawiła się informacja, że turysta po zatrzymaniu się poniżej Buli pod Rysami samodzielnie kontynuuje zejście. Ratownicy dokonali desantu w rejonie tzw. Kamienia i po badaniu stwierdzili jedynie powierzchowne urazy. Mężczyzna odmówił dalszej pomocy.

W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. TOPR ostrzega, że przed nami ostatnie dni roku z prognozami pogody niekorzystnymi dla turystyki wysokogórskiej. Opady śniegu, bardzo silny wiatr oraz niska temperatura mogą pogorszyć warunki lawinowe i utrudnić szybkie dotarcie ratowników do poszkodowanych. Ratownicy apelują, by przed wyjściem w Tatry każdorazowo sprawdzać aktualny komunikat lawinowy oraz dostosować plany do panujących warunków.

"Poziom rzeki opada", ale władze miasta wciąż apelują

"Poziom rzeki opada", ale władze miasta wciąż apelują

Chwyci tęgi mróz, mocno sypnie śniegiem

Chwyci tęgi mróz, mocno sypnie śniegiem

Prognoza

Autorka/Autor: /dd

Źródło: PAP, TPN, TOPR

Źródło zdjęcia głównego: facebook.com/1909.topr / Ł.Kiecoń, P.Grocholski, K.Wojciechowski

Dowiedz się więcej:

