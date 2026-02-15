Tatry. Mężczyzna wyszedł na trudny szlak. Trwają poszukiwania

Idąc w góry, trzeba mieć odpowiedni sprzęt Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę młody mężczyzna wyruszył na Orlą Perć, uznawaną za jeden z najtrudniejszych szlaków w polskich Tatrach. Ostatni kontakt z poszukiwanym miał miejsce tego dnia około godziny 14.

Informacja o zaginięciu została rozpowszechniona w mediach społecznościowych z apelem do turystów, którzy tego dnia przebywali w rejonie Orlej Perci i mogli mijać mężczyznę. Podkreślono, że każdy, nawet drobny fakt może mieć znaczenie dla prowadzonych działań.

Z przekazanych informacji wynika, że mężczyzna był odpowiednio wyposażony do zimowej, wysokogórskiej wyprawy - miał przy sobie m.in. czekan, a na głowie charakterystyczny czerwony kask. Niósł niebieski plecak. Był ubrany w kurtkę moro, którą w trakcie wędrówki mógł zmienić na białą, puchową - wynika z ogłoszenia.

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz policja prowadzą w niedzielę poszukiwania w trudnych, zimowych warunkach wysokogórskich. W nocy z soboty na niedzielę w Tatrach zaczął intensywnie padać śnieg.

Trudne warunki w Tatrach

W niedzielę warunki na szlakach są trudne. Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego informują, że zlodowaciałe szlaki pokryła warstwa świeżego śniegu. Powyżej 1700 metrów nad poziomem morza obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.

Niski pułap chmur utrudnia orientację w terenie, a w wyższych partiach gór silnie wieje. Jak przekazano w komunikacie TPN, pokrywa śnieżna jest nierównomiernie rozmieszczona wskutek jej przenoszenia przez wiatr - większe ilości śniegu zalegają w zagłębieniach terenu oraz w rejonie grani.

W niedzielę rano na Kasprowym Wierchu leżało 79 centymetrów śniegu, a temperatura na szczycie wynosiła -13 stopni Celsjusza.

Opracował Damian Dziugieł