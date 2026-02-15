Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Tatry. Mężczyzna wyszedł na trudny szlak. Trwają poszukiwania

Orla Perć
Idąc w góry, trzeba mieć odpowiedni sprzęt
Źródło: TVN24
W Tatrach zaginął mężczyzna, który w sobotę wybrał się na Orlą Perć. Akcję poszukiwawczą prowadzą ratownicy TOPR oraz policja. W górach warunki pogodowe są trudne, obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

W sobotę młody mężczyzna wyruszył na Orlą Perć, uznawaną za jeden z najtrudniejszych szlaków w polskich Tatrach. Ostatni kontakt z poszukiwanym miał miejsce tego dnia około godziny 14.

Informacja o zaginięciu została rozpowszechniona w mediach społecznościowych z apelem do turystów, którzy tego dnia przebywali w rejonie Orlej Perci i mogli mijać mężczyznę. Podkreślono, że każdy, nawet drobny fakt może mieć znaczenie dla prowadzonych działań.

Z przekazanych informacji wynika, że mężczyzna był odpowiednio wyposażony do zimowej, wysokogórskiej wyprawy - miał przy sobie m.in. czekan, a na głowie charakterystyczny czerwony kask. Niósł niebieski plecak. Był ubrany w kurtkę moro, którą w trakcie wędrówki mógł zmienić na białą, puchową - wynika z ogłoszenia.

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz policja prowadzą w niedzielę poszukiwania w trudnych, zimowych warunkach wysokogórskich. W nocy z soboty na niedzielę w Tatrach zaczął intensywnie padać śnieg.

Trudne warunki w Tatrach

W niedzielę warunki na szlakach są trudne. Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego informują, że zlodowaciałe szlaki pokryła warstwa świeżego śniegu. Powyżej 1700 metrów nad poziomem morza obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.

Niski pułap chmur utrudnia orientację w terenie, a w wyższych partiach gór silnie wieje. Jak przekazano w komunikacie TPN, pokrywa śnieżna jest nierównomiernie rozmieszczona wskutek jej przenoszenia przez wiatr - większe ilości śniegu zalegają w zagłębieniach terenu oraz w rejonie grani.

W niedzielę rano na Kasprowym Wierchu leżało 79 centymetrów śniegu, a temperatura na szczycie wynosiła -13 stopni Celsjusza.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Mróz, zima, lód, zimno
Nawet -23 stopnie. Silny mróz rozleje się po Polsce
Prognoza
Widok z okna, Piotrowice (Małopolskie)
Krowiarki, Tuczempy, Cewice. Lista zimowych miejsc się nie kończy
Śnieg, zima, śnieżyca, opady, intensywne
Tak będą wędrować opady śniegu. Mapy
Prognoza

Opracował Damian Dziugieł

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock | zdjęcie ilustracyjne

Udostępnij:
Tagi:
GóryTatry
Czytaj także:
niedzwiedzie
Nietypowi goście przy karmniku o piątej rano. Zobacz nagranie
Polska
Lodołamacz utknął
"Orka" utknęła na ostrodze. "Tak czasami się dzieje"
Polska
Mróz, zima, lód, zimno
Nawet -23 stopnie. Silny mróz rozleje się po Polsce
Prognoza
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co przyniesie koniec lutego
Prognoza
Widok z okna, Piotrowice (Małopolskie)
Krowiarki, Tuczempy, Cewice. Lista zimowych miejsc się nie kończy
Polska
Mróz
Odczuwalnie prawie -20 stopni. Tu było najzimniej
Polska
Śnieg, zima, śnieżyca, opady, intensywne
Tak będą wędrować opady śniegu. Mapy
Prognoza
Jezioro łabędzie, zima, śnieg
Dzień prawie tak mroźny jak noc. Miejscami dosypie śniegu
Prognoza
Opady śniegu nocą
Noc z ziąbem, śnieżycami i oblodzeniem. Tu trzeba uważać
Prognoza
Powódź w miejscowości Aiguillon we Francji
Pękł wał. Mieszkańcy nie chcą się ewakuować
Świat
Dzieci na sankach, zima, śnieg
13 stopni na minusie. Komu noc przyniesie taki mróz
Prognoza
Kolejne burze w Hiszpanii doprowadziły do powodzi
Wichury i wysokie ryzyko powodziowe w Hiszpanii
Świat
Wisła zimą
Wisła zimowym centrum kultury i wypoczynku
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Opady śniegu, zima, mróz
Zima nam nie odpuści. Prognoza pogody
Prognoza
Czeczewo - śnieg
"Ja mam 185 centymetrów i ta góra śniegu jest mojego wzrostu"
Polska
p
Groziła im wielka woda, odetchnęli z ulgą
Świat
Smog
Przyszła zima, jakiej dawno nie było. I maski opadły
Franciszek Wajdzik
Serce, śnieg, zima
Walentynki pod znakiem śniegu i chłodu
Prognoza
Skutki silnego wiatru w Katalonii
Silny wiatr zerwał fragment dachu. Nie żyje kobieta
Świat
Lawina, zagrożenie lawinowe, Alpy
Lawina porwała narciarzy. Troje nie przeżyło
Świat
śnieg, zima, noc
Nocą będzie prawie -10 stopni
Prognoza
Gerlach, Tatry Słowackie
Wypadek lawinowy w Tatrach. Nie żyje wspinacz
Świat
Burza Nills we Francji
"Usłyszałem głośny huk i cały sufit się zawalił"
Świat
Starsze osoby, starsza para, chodzik
Tak smog wpływa na mobilność osób starszych
Smog
Zima, śnieg, pada śnieg, śnieży mocno
W weekend sypnie śniegiem. Gdzie spadnie go najwięcej
Prognoza
Opady w piątek
Śnieżyce nad Polską. Tak będą wędrować
Prognoza
Chomik europejski (Cricetus cricetus)
Nie wilk i nie ryś. Znamy Zwierzę Roku 2026
Polska
Zawalony po burzy balkon na Sardynii
Ambasada ostrzega Polaków we Włoszech
Świat
Zimowe Morze Bałtyckie w okolicach Sopotu
Od ponad dekady nie było takiej sytuacji na Bałtyku
Świat
Mgła, zgniły wyż, pochmurno, szaro, ponuro, pogoda, jesień, zima, Lubelszczyzna
Termometry pokażą nawet 10 stopni Celsjusza
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom