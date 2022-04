Młody niedźwiedź szuka matki. Widziano go przy popularnym szlaku na Kasprowy Wierch

"To jest młody, tegoroczny niedźwiedź"

- Faktem jest, że to jest młody, tegoroczny niedźwiedź i powinien być z matką. Widziany jest jednak sam. Na śniegu obserwowaliśmy także tropy większego niedźwiedzia. Mogą być to tropy matki, ale w tym rejonie jest jeszcze kilka tropów innych dorosłych niedźwiedzi. Jedna niedźwiedzica z tego rejonu ma założoną obrożę z nadajnikiem GPS, dzięki której wiemy, że jest ona jeszcze w gawrze - mówił specjalista TPN ds. niedźwiedzi Filip Zięba. - Czas i cierpliwość pokaże, jak ta sytuacja się rozwinie. My na pewno będziemy działać według wypracowanego schematu. Jest duża szansa, że młody zostanie z powrotem przygarnięty przez matkę. Może też być odwrotnie. Jeżeli jest cień nadziei, że przyroda sobie sama poradzi i matka się zaopiekuje młodym, to trzeba dać szansę. Najważniejsze jest zapewnienie spokoju, żeby nie dochodził tam element ludzki - przekonywał Zięba.