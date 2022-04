Mały niedźwiedź błąka się po Tatrach. "Jest szansa, że matka go odnajdzie i się z nim połączy"

Według przedstawicieli Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN), nie wiadomo, dlaczego mały niedźwiadek, którego obecność spowodowała tymczasowe zamknięcie kilku szlaków, kolejki linowej oraz trasy narciarskiej w Dolinie Goryczkowej, odłączył się od matki. Zdaniem pracowników parku, możliwe, że samica wychodzi do niego wieczorami i się nim opiekuje, mając w gawrze inne młode. - To jest naturalna rzecz u zwierząt - powiedział Filip Zięba z TPN.

Niedźwiedzie w Tatrach

- Jest szansa, że matka odnajdzie młodego i się z nim połączy. Ciekawe jest to, że mamy tam [w rejonie Myślenickich Turni - przyp. red.] tropy większego niedźwiedzia, pomiędzy tropami młodego. To może wskazywać, że być może jest tam matka i całkiem możliwe, że wieczorem wychodzi do niego i się opiekuje. Jest możliwość, że w gawrze są inne młode i matka jest w takim rozkroku, między tym małym a gawrą. To jest naturalna rzecz u zwierząt - opowiadał we wtorek w rozmowie z TVN24 Filip Zięba, jeden z pracowników parku.