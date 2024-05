Lawina goniła turystę pod Rysami. Nagranie

Pogoda w górach zawsze wymaga szczególnej ostrożności. Dobitnie pokazuje to nagranie schodzącej lawiny w rejonie Czarnego Stawu, przed którą uciekał turysta. W Tatrach wciąż obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.

Lawinowa "dwójka" w Tatrach

"Wyżej w Tatrach panują zimowe warunki, obowiązuje zagrożenie lawinowe. Wyruszając podczas majówki w Tatry pamiętajcie: Wasze bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od Was. Bądźcie rozważni. Dopasujcie swoje plany do aktualnych i prognozowanych warunków w Tatrach oraz do swoich umiejętności i doświadczenia zimowego" - czytamy w mediach społecznościowych.