Taternik odpadł od ściany. "Chwilowo stracił przytomność"

Mężczyzna odpadł we wtorek od ściany, po której wspinał się w okolicy Kotła Kazalnicy Mieguszowieckiej w Tatrach. Doznał urazu głowy. Ratownicy TOPR przetransportowali go szpitala.

- Jeden z ratowników został opuszczony na dźwigu pokładowym na miejsce, do wiszącego na linie taternika. Po stwierdzeniu, że jego obrażenia są na tyle niewielkie, że można bezpośrednio podjąć go z miejsca, w którym się znajduje, taternik został podpięty do ratownika. Następnie obaj wciągnięci zostali na pokład - przekazał ratownik dyżurny TOPR.