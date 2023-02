Weekendowe wycieczki po górach mogą być niebezpieczne. "Pogoda jest dynamiczna"

Pogorszenie pogody w Karkonoszach

Według przewidywań, w sobotę w górnych partiach Karkonoszy temperatura będzie wahać się od -7,4 stopnia Celsjusza w godzinach porannych rano do -1 st. C w ciągu dnia. Silne porywy wiatru przyczynią się do obniżenia temperatury odczuwalnej. Z kolei w niższych partiach Karkonoszy i w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej temperatura wyniesie od 3 do 6 st. C.