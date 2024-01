Szlaki w górach mogą być zdradliwie śliskie, rośnie zagrożenie lawinowe

We wtorek aura w Polsce jest przeważnie deszczowa i pochmurna, ale w części kraju zza chmur wygląda słońce. W wielu miejscach na południu kraju aura może zachęcać do górskich wędrówek, ale ratownicy apelują o ostrożność przed wyjściem na szlak.

W Tatrach zaspy i kilka centymetrów śniegu

W Tatrach panują trudne warunki do uprawiania turystyki. Szlaki w wielu miejscach są mocno oblodzone i bardzo śliskie - przekazał we wtorek Tatrzański Park Narodowy. Zagrożenie lawinowe wzrosło do drugiego stopnia. "Miejscami wiatr utworzył głębokie zaspy, szczególnie w formacjach wklęsłych i pod skalnymi ścianami. Wędrowanie w takich warunkach wymaga dużego doświadczenia w zimowej turystyce, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i dostosowania trasy do aktualnie panujących warunków" - wyjaśnił TPN. Wybierając się w wyższe partie Tatr konieczne jest posiadanie sprzętu zimowego, takiego jak: raki, czekan, kask i lawinowe ABC - detektor, sonda i łopatka, jak również umiejętności posługiwania się nim.