Trudne warunki w górach. Topnieje śnieg i rozmarzają jeziora, ratownicy apelują o ostrożność,

Od kilku dni w Tatrach utrzymuje się dodatnia temperatura, a to skutkuje rozmarzaniem jezior. Tatrzański Park Narodowy apeluje o niewchodzenie na taflę Morskiego Oka. - Tafla już pękła wzdłuż linii brzegowej. Nigdy nie wiemy, jaka jest grubość lodu - mówił w rozmowie z TVN24 Grzegorz Bryniarski z TPN. Zarówno w Tatrach, jak i na Babiej Górze w Beskidach zmalało zagrożenie lawinowe, ratownicy ostrzegają jednak przed "bardzo trudnymi warunkami" do wędrówek.

"Na szlakach występują oblodzenia i jest bardzo ślisko. Niski pułap chmur oraz opady deszczu ze śniegiem ograniczają widzialność, co może prowadzić do utraty orientacji w terenie i pobłądzeń. Dodatkowym utrudnieniem w wyższych partiach Tatr jest silny wiatr" - czytamy w komunikacie przygotowanym przez Tatrzański Park Narodowy.

Topnieje śnieg w górach, bardzo trudne warunki

Na Kasprowym Wiechu leżą 63 centymetry śniegu, a jeszcze dwa tygodnie temu na szczycie tym śnieżna pokrywa sięgała metra. Na skutek odwilży niżej położone szlaki i dojścia do schronisk są bardzo mokre i mocno oblodzone, a miejscami w całości pokryte lodem.

"Nigdy nie wiemy, jaka jest grubość lodu"

- Nigdy nie wiemy, jaka jest grubość lodu. Nigdy nie wiemy, pod jakim ciężarem lód pod nami jest się w stanie załamać. Wczoraj dość sporo ludzi wchodziło na taflę jeziora. Tafla Morskiego Oka już pękła wzdłuż linii brzegowej, to jest jakieś dwa-trzy metry od brzegu, i tam już jest głębokość dwa-trzy metry. Od razu wpadamy do głębokiej wody - mówił w poniedziałek Grzegorz Bryniarskki z TPN. - To jest bardzo, bardzo niebezpieczne - podkreślał.