Do Morskiego Oka zeszła potężna lawina śnieżna. Ekstremalnie trudne warunki w Tatrach

W Tatrach obowiązują trzeci - w pięciostopniowej, rosnącej skali - stopień zagrożenia lawinowego. Jak informuje Tatrzański Park Narodowy, warunki do uprawiania turystyki w wyższych partiach gór są ekstremalnie trudne. W nocy z wtorku na środę do Morskiego Oka zeszła potężna lawina śnieżna.

- Zeszła potężna lawina z Marchwicznego Żlebu, która wyłamała lód na Morskim Oku, naniosła gałęzie. Zwały śniegu zerwały słupek z piktogramami oznaczającymi przebieg szlaku, zostały złamane płoty oraz zakryło zejście do słynnego jeziora. Szczęście jest takie, że lawina zeszła w nocy około godziny 23. Jakby ta lawina zeszła w dzień, mogłoby dojść do strasznej tragedii dlatego, że we wtorek nad Morskim Okiem były rzesze turystów, również takich, którzy wchodzili na taflę jeziora, ignorowali zakaz wejścia. Niestety turyści nie czytają i nie stosują się do widniejących zakazów - powiedział leśniczy Tatrzańskiego Parku Narodowego Grzegorz Bryniarski z obwodu ochronnego Morskie Oko