Dwie grupy polskich taterników utknęły na Złotej Turni. Na pomoc ruszyli słowaccy ratownicy

Akcja trwała przez całą noc

Na pomoc uwięzionym w górach Polakom wyruszyli słowaccy ratownicy z centrali w Starym Smokowcu. Do pierwszej grupy udało się dotrzeć ratownikom przed północą. Trzech taterników zostało bezpiecznie sprowadzonych przy pomocy technik linowych do schroniska nad Zielonym Stawem Kieżmarskim.

Kolejna dwójka Polaków, po kontakcie telefonicznym z ratownikami, oczekiwała na pomoc do świtu. We wczesnych godzinach porannych kobieta i mężczyzna zostali ewakuowani przy pomocy śmigłowca również do schroniska przy Zielonym Stawie, gdzie po badaniu lekarskim zostali na własne życzenie.