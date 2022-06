Burza nad Tatrami. Nie żyje turysta porażony piorunem na Giewoncie

- Był to młody człowiek, obywatel Ukrainy, na urlopie tutaj - powiedział Mieczysław Ziach, ratownik TOPR. - Był głęboko nieprzytomny, w takim stanie został przekazany do szpitala - dodał.

Tłumy turystów w górach

Upały w górach

- Pamiętajmy, że chodzenie po górach to duży wysiłek fizyczny, więc stale powinniśmy nawodniać organizm, najlepiej wodą mineralną lub źródlaną. Woda z górskiego potoku to często tak zwana śniegówka z roztopów, która nie nadaje się do picia. Powinniśmy zabrać w góry co najmniej 1,5 litra wody lub nawet więcej, stosownie do długości planowanej trasy - radził przewodnik tatrzański i edukator Tatrzańskiego Parku Narodowego Tomasz Zając.