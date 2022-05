Bóbr znad Morskiego Oka nie żyje. Martwego gryzonia znaleziono pod Szpiglasową Przełęczą

W ubiegłym roku w rejonie Morskiego Oka zadomowił się bóbr. W piątek 13 maja leśniczy Tatrzańskiego Parku Narodowego Grzegorz Bryniarski poinformował, że martwe zwierzę znaleziono pod Szpiglasową Przełęczą.

- Mam smutną informację, ponieważ 13 w piątek dostaliśmy informację od turysty, który znalazł martwego bobra pod Szpiglasową Przełęczą. To najprawdopodobniej bóbr, który przezimował w Morskim Oku w rejonie Dwoistej Siklawy pod Mnichem - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych Grzegorz Bryniarski, leśniczy Tatrzańskiego Parku Narodowego z Morskiego Oka.

Dodał, ze sam fakt, że bóbr przetrwał zimę w tym rejonie, jest ciekawostką przyrodniczą. - A to, że wspiął się na Szpiglasową Przełęcz, to zupełny ewenement - mówił.

Bóbr nad Morskim Okiem

Leśniczy domniemywa, że bóbr przeszedł znad Morskiego Oka do Dolinki za Mnichem i dalej na Szpiglasową Przełęcz, skąd spadł na drugą stronę grani, czyli do Doliny Pięciu Stawów Polskich i tam zginął.

- Nie wiemy, czy wystraszył go jakiś drapieżnik, na przykład ryś, ale jest pewne, że nie żyje. To jest bardzo wielka przyrodnicza ciekawostka, z którą nie mieliśmy wcześniej w Tatrach do czynienia. Nie wiemy, czy to był samotny osobnik, czy pojawi się w tym rejonie jeszcze inny bóbr - podumował leśniczy znad Morskiego Oka.

Bóbr nad Morskim Okiem pojawił się 19 sierpnia ubiegłego roku wzbudzając przyrodniczą sensację. Tatry to zupełnie obce środowisko dla bobrów, a przyrodnicy przypuszczali, że zwierzę nawet nie przetrwa zimy. Okazało się, że ten osobnik zbudował swoje żeremie w rejonie Dwoistej Siklawy pod Mnichem i tam przetrwał zimę. Był widziany tylko raz przez pracowników schroniska nad Morskim Okiem jesienią ubiegłego roku. Bóbr jest zwierzęciem trudnym do obserwacji, ponieważ prowadzi nocny tryb życia. Przyrodnicy obserwowali jego tropy, a przede wszystkim charakterystycznie ścięte gałęzie.

Biologia gatunku

Bóbr europejski (Castor fiber) to ziemno-wodny gryzoń należący do rodziny bobrowatych (Castoridae). Masa ciała dorosłego osobnika dochodzi do 29 kilogramów, a długość ciała do 110 centymetrów. Bobry to wegetarianie - żywią się głównie pędami, młodą korą i roślinami zielnymi. Na żer wychodzą głównie w nocy.

W Polsce gatunek ten jest nieodłącznym symbolem ochrony zwierząt. Był to pierwszy gatunek, który został nią objęty i to już w XI wieku przez Bolesława Chrobrego. Mimo zakazów populacja sukcesywnie malała z powodu polowań, doprowadzając do tego, że na przełomie XIX i XX wieku praktycznie przestał występować. Wprowadzone potem decyzje pomogły populacji się odrodzić. Obecnie bóbr jest w naszym kraju objęty częściową ochroną.

