Trudne warunki w górach. Uwaga na rozmarzające stawy

Trudne warunki w Beskidach. Lawinowa "jedynka" na Babiej Górze

Warunki na szlakach turystycznych w Beskidach w pobliżu Szczyrku i na Babiej Górze są trudne. Z porannego komunikatu goprowców wynika, że rano temperatura w górach wynosiła od -4 stopni Celsjusza w na Markowych Szczawinach, przez -2 st. C na Hali Miziowej i 0 st. C na Klimczoku, do 7 st. C w dolinie - w Szczyrku. Środowy poranek był pochmurny, ale z biegiem czasu się wypogodziło. Widoczność była dobra. W najwyższych partiach gór pokrywa śniegu jest stała. Na szczycie Babiej Góry leży go 120 centymetrów, na Markowych Szczawinach 39 cm, a na Hali Miziowej około 68 cm. W rejonie Babiej Góry obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza to, że jest ono niskie. Występuje tylko na bardzo stromych stokach; głównie w żlebach, zagłębieniach oraz miejscach za przełamaniami terenu, przede wszystkim po północnej stronie masywu. Do wiosny zamknięty jest żółty szlak od Górnego Płaju na Babią Górę, zwany Percią Akademików. Turyści, którzy wybiorą się na szlak, muszą być przygotowani. Należy się odpowiednio ubrać - szczególnie ważne jest obuwie. Należy mieć zapas ciepłych płynów. Turyści powinni mieć przy sobie naładowany telefon komórkowy z aplikacją "Ratunek" i powerbank. W razie wypadku można wezwać GOPR dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.