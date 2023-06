14-latka ukąszona przez żmiję zygzakowatą pod Nosalem. "W Tatrach to sytuacja rzadko spotykana"

Życiu 14-latki, która w czwartek została ugryziona przez żmiję zygzakowatą w okolicach szczytu Nosala w Tatrach, nie zagraża niebezpieczeństwo. Jak wskazał Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego, to "jedno z pierwszych ukąszeń" przez żmiję zygzakowatą w Tatrach. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy nagranie z akcji ratunkowej.

Jak przekazał w piątek reporter TVN24 Konrad Borusiewicz, lekarze w Zakopanem ustabilizowali stan 14-letniej dziewczyny, która została w czwartek ugryziona przez żmiję zygzakowatą. Do tego zdarzenia doszło w okolicach Nosala w Tatrach Zachodnich. Interweniowali ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak relacjonował reporter TVN24, ponieważ jednak ukąszenia są szczególnie niebezpieczne dla dzieci i osób o niskiej masie ciała, "kiedy lekarze dostali sygnał, że leci do nich nastolatka po ukąszeniu żmii, przygotowali nawet ekipę w szpitalu specjalistycznym w Krakowie na wypadek komplikacji, pogorszenia się jej stanu".

"Jedno z pierwszych ukąszeń w Tatrach"

Według przedstawicieli Tatrzańskiego Parku Narodowego, do ugryzień przez żmije zygzakowate dochodzi tam wyjątkowo rzadko.

- Żmije możemy spotkać praktycznie od weekendu majowego, pojawiają się na polanach - powiedział Tomasz Zając z TPN. - Szczególnie niebezpieczne są w godzinach porannych czy późnym popołudniem, kiedy jest chłodniej, dlatego że są ospałe, wolniej uciekają. Jeżeli nadepniemy na żmiję lub usiądziemy na niej, może dojść do ukąszenia - wyjaśnił.

Jak dodał ekspert, "to jest sytuacja rzadko spotykana". - Częściej niż w Tatrach zdarza się to gdzieś na Podtatrzu, podczas sianokosów. Natomiast w Tatrach jest to jedno z pierwszych ukąszeń w ogóle - mówił Zając.