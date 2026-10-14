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Taki był dzisiejszy świt. Niebo jak spod pędzli mistrzów malarstwa na waszych zdjęciach

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Niebo nad Suwałkami
Prognoza pogody na środę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Dariuszu
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W środę rano w wielu rejonach Polski niebo było niezwykle kolorowe. Na Kontakt24 otrzymaliśmy wiele waszych zdjęć. Nasz synoptyk wyjaśnia, z czego wynikał poranny spektakl.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia nieba wykonane w środowy poranek, niedługo po wschodzie słońca. Wysłali je nasi czytelnicy z różnych województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Nieboskłon przybiera na nich różne kolory: żółty, pomarańczowy czy czerwony.

Barwne zjawiska na niebie. Skąd się wzięły

Jak wyjaśnia synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, barwne zjawiska powstają na wskutek odbicia i rozpraszania promieni słonecznych w wyższych warstwach atmosfery. O poranku, gdy Słońce znajduje się bardzo nisko nad horyzontem, jego promienie pokonują znacznie dłuższą drogę i przechodzą przez grubszą warstwę powietrza niż w południe.

Cząsteczki powietrza (para wodna, zanieczyszczenia, aerozole) znacznie skuteczniej rozpraszają światło niebieskie i fioletowe niż czerwone. W efekcie w strumieniu światła docierającego bezpośrednio do chmury pozostaje względnie więcej barw: od żółtego, przez pomarańczowe, po czerwone.

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Krople wody lub kryształki lodu w chmurach - w zależności od temperatury otoczenia na danej wysokości - rozpraszają światło w wielu kierunkach. Mienią się przy tym w różnych barwach i tworzą silny kontrast. Jest on tym większy, im niżej nad ziemią zawieszone są chmury.

Jak dodaje Zdonek, nietypowe kolory na niebie mogą wskazywać na to, że w ciągu najbliższych godzin zachmurzenie wzrośnie, a pogoda się pogorszy. Nie jest to jednak regułą.

Giżycko o poranku
Giżycko o poranku
Źródło: Kontakt24 / Agnieszka

Widok w Olecku o wschodzie słońca

Widok w Olecku o wschodzie słońca
Widok w Olecku o wschodzie słońca
Źródło: Kontakt24 / Aga
Widok w Olecku o wschodzie słońca
Widok w Olecku o wschodzie słońca
Źródło: Kontakt24 / Aga
Widok w Olecku o wschodzie słońca
Widok w Olecku o wschodzie słońca
Źródło: Kontakt24 / Aga
Widok w Olecku o wschodzie słońca
Widok w Olecku o wschodzie słońca
Źródło: Kontakt24 / Aga
Wschód słońca na Pradze-Południe (Warszawa)
Wschód słońca na Pradze-Południe (Warszawa)
Źródło: Kontakt24 / Maria
Poranek na Lubelszczyźnie
Poranek na Lubelszczyźnie
Źródło: Kontakt24 / Adam
Żory o poranku
Żory o poranku
Źródło: Kontakt24 / Kasia
Modlin (Mazowieckie)
Modlin (Mazowieckie)
Źródło: Kontakt24 / Zorka
Okolice Pokrzywnicy (Mazowieckie)
Okolice Pokrzywnicy (Mazowieckie)
Źródło: Kontakt24 / Wojciech
Niebo nad Suwałkami
Niebo nad Suwałkami
Źródło: Kontakt24 / Dariuszu
Kontakt24 / Andrzej
Kontakt24 / Andrzej
Źródło: Kontakt24 / Andrzej
Wschód, Skocze (Warmińsko-Mazurskie)
Wschód, Skocze (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: Kontakt24 / Barbara
Poranek w Warszawie
Poranek w Warszawie
Źródło: Kontakt24 / Morobert
Białystok o poranku
Białystok o poranku
Źródło: Kontakt24 / SYLWIA
Warszawski świt
Warszawski świt
Źródło: Kontakt24 / Iwona
Wschód słońca, powiat suwalski 
Wschód słońca, powiat suwalski 
Źródło: Kontakt24 / Mirek
Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
Chmurypogoda
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