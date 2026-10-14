Polska Taki był dzisiejszy świt. Niebo jak spod pędzli mistrzów malarstwa na waszych zdjęciach Oprac. Krzysztof Posytek |

Prognoza pogody na środę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Dariuszu

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Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia nieba wykonane w środowy poranek, niedługo po wschodzie słońca. Wysłali je nasi czytelnicy z różnych województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Nieboskłon przybiera na nich różne kolory: żółty, pomarańczowy czy czerwony.

Barwne zjawiska na niebie. Skąd się wzięły

Jak wyjaśnia synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, barwne zjawiska powstają na wskutek odbicia i rozpraszania promieni słonecznych w wyższych warstwach atmosfery. O poranku, gdy Słońce znajduje się bardzo nisko nad horyzontem, jego promienie pokonują znacznie dłuższą drogę i przechodzą przez grubszą warstwę powietrza niż w południe.

Cząsteczki powietrza (para wodna, zanieczyszczenia, aerozole) znacznie skuteczniej rozpraszają światło niebieskie i fioletowe niż czerwone. W efekcie w strumieniu światła docierającego bezpośrednio do chmury pozostaje względnie więcej barw: od żółtego, przez pomarańczowe, po czerwone.

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Krople wody lub kryształki lodu w chmurach - w zależności od temperatury otoczenia na danej wysokości - rozpraszają światło w wielu kierunkach. Mienią się przy tym w różnych barwach i tworzą silny kontrast. Jest on tym większy, im niżej nad ziemią zawieszone są chmury.

Jak dodaje Zdonek, nietypowe kolory na niebie mogą wskazywać na to, że w ciągu najbliższych godzin zachmurzenie wzrośnie, a pogoda się pogorszy. Nie jest to jednak regułą.

Giżycko o poranku Źródło: Kontakt24 / Agnieszka

Widok w Olecku o wschodzie słońca Widok w Olecku o wschodzie słońca Źródło: Kontakt24 / Aga Widok w Olecku o wschodzie słońca Źródło: Kontakt24 / Aga Widok w Olecku o wschodzie słońca Źródło: Kontakt24 / Aga Widok w Olecku o wschodzie słońca Źródło: Kontakt24 / Aga

Wschód słońca na Pradze-Południe (Warszawa) Źródło: Kontakt24 / Maria

Poranek na Lubelszczyźnie Źródło: Kontakt24 / Adam

Żory o poranku Źródło: Kontakt24 / Kasia

Modlin (Mazowieckie) Źródło: Kontakt24 / Zorka

Okolice Pokrzywnicy (Mazowieckie) Źródło: Kontakt24 / Wojciech

Niebo nad Suwałkami Źródło: Kontakt24 / Dariuszu

Kontakt24 / Andrzej Źródło: Kontakt24 / Andrzej

Wschód, Skocze (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: Kontakt24 / Barbara

Poranek w Warszawie Źródło: Kontakt24 / Morobert

Białystok o poranku Źródło: Kontakt24 / SYLWIA

Warszawski świt Źródło: Kontakt24 / Iwona

Wschód słońca, powiat suwalski Źródło: Kontakt24 / Mirek