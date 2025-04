Tak wilki reagują na zapach człowieka. Niezwykłe nagranie

"Drapieżniki, które bardzo boją się ludzi"

Na przesłanym do naszej redakcji nagraniu możemy zobaczyć, jak wilki ostrożnie badają nowy ślad, który pojawił się na ich terenie. Gdy wykrywają zapach człowieka, natychmiast odskakują. Zdaniem pana Dawida jest to prawidłowa reakcja, ponieważ mają one wrodzony lęk przed ludźmi.

Autor podkreślił, że jego film ma na celu walkę ze stereotypem złego wilka. Mężczyzna uważa, że te dzikie zwierzęta często przedstawia się w złym świetle, co w konsekwencji może doprowadzić do osłabienia statusu ich ochrony. W mailu przesłanym do naszej redakcji pan Dawid zaznaczył, że nigdy nie zdarzyło mu się, by jakikolwiek wilk był w stosunku do niego choć odrobinę agresywny. Miłośnik przypomniał jednak, że są to dzikie zwierzęta.