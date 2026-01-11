Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Tajemniczy obiekt na polskim niebie. Wiemy, czym był

obiekt1
Obiekt na niebie, Szczecin
Źródło: Justyna/Kontakt24
W niedzielę po godzinie 17 na niebie nad Polską można było zaobserwować tajemniczy, świetlisty obiekt. Jego zdjęcia i nagranie otrzymaliśmy na Kontakt24. Popularyzator astronomii wyjaśnia, czym był.

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcie i nagranie wideo od pani Justyny ze Szczecina, która zaobserwowała na niebie nieznany obiekt.

"Witam. Właśnie o godzinie 17.35 coś takiego leciało na naszym niebie. Jestem ze Szczecina i widać było gołym okiem, jak coś rozbłyska się na niebie, po czym leci dalej" - napisała internautka.

Tajemniczy obiekt nad Szczecinem
Tajemniczy obiekt nad Szczecinem
Źródło: Justyna/Kontakt24

Efektowny start Falcona

Czym był ten obiekt? Wyjaśnił to w mediach społecznościowych popularyzator astronomii Karol Wójcicki, autor profilu "Z głową w gwiazdach". Twierdzi, że zaobserwowany obiekt to start rakiety Falcon 9 firmy SpaceX wysłanej w ramach misji Twilight.

"Rakieta wystartowała 11 stycznia 2026 roku o 5.44 czasu pacyficznego (14.44 w Polsce) z bazy Vandenberg Space Force Base w Kalifornii, z wyrzutni SLC-4E. Był to lot na orbitę synchroniczną ze Słońcem typu dusk-to-dawn, czyli taką, na której satelity przez większość czasu pozostają w oświetleniu słonecznym" - napisał Wójcicki. Dodał, że misja Twilight to coraz częściej realizowany lot typu smallsat rideshare. Polega on na tym, że w ramach jednej misji wysyła się wiele satelitów różnych operatorów, co obniża jednostkowy koszt. Dzięki misji Twilight w przestrzeni kosmicznej znalazło się 40 obiektów.

Popularyzator astronomii wytłumaczył, że po starcie górny stopień rakiety Falcon 9 przelatywał nad Europą. W trakcie manewrów orbitalnych, takich jak odpowietrzanie zbiorników i przygotowanie do dalszych operacji, uwolnił chmurę gazów. Ta została podświetlona przez Słońce znajdujące się u nas już pod horyzontem, co stworzyło zaobserwowany przez naszą czytelniczkę spektakularny efekt jasnej, rozlewającej się struktury na niebie.

Autorka/Autor: kp/kg

Źródło: Kontakt24, Z głową w gwiazdach

Źródło zdjęcia głównego: Justyna/Kontakt24

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
KosmosSzczecin
Czytaj także:
Lębork
Atak zimy. "Auta zwalniają, zakopują się, próbują jechać dalej"
Polska
Zawieje śnieżne, zamiecie śnieżne
Tylko jedno województwo bez ostrzeżeń
Prognoza
Śnieg, zima, drzewo, las
Śnieżny front się rozmyje, ale nadejdzie kolejny
Prognoza
Niedzielny wieczór przyniesie spore opady śniegu
Radar opadów. Gdzie spodziewać się śniegu
Prognoza
Zima w Bieszczadach
RCB znów ostrzega. "Śledź komunikaty pogodowe"
Polska
Zima w Kujawsko-Pomorskim
Śnieg zasypuje Polskę, a wy zasypujecie nas zdjęciami i nagraniami
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Polska areną pojedynku
Prognoza
muchomor shutterstock_2590960441
35 zatruć w dwa miesiące, ekspertom "brakuje skali"
Świat
Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne
Zagrożenie cofką i zlodzeniem. IMGW ostrzega
Prognoza
Będzie mocno sypał śnieg
Komu niedziela dostarczy najwięcej śniegu
Prognoza
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
Na autostradzie w pobliżu Pragi przewrócił się samochód ciężarowy
Atak zimy u naszych sąsiadów. Karambol na autostradzie
Świat
Monitor suszy w Stanach Zjednoczonych
Takiej sytuacji w Kalifornii nie było od 25 lat
Świat
Śnieg, noc
Noc przyniesie silny mróz i sporo śniegu
Prognoza
Śnieg, śnieżyce
Zima nie ustępuje. Miejscami może spaść nawet 50 cm śniegu
Prognoza
Jak wychładza się miasto podczas mrozów
Tak wychładza się miasto podczas siarczystych mrozów
Polska
Przewrócone drzewo po burzy Goretti w Wielkiej Brytanii
Burza miotała drzewami na Wyspach. Zginął mężczyzna
Świat
Śnieżyca
"Bądźmy czujni i ostrożni". Trzy osoby zmarły
Polska
Silny mróz w Sobolewie na Mazowszu
Pokazujecie swoje termometry. Jak zimno jest u was
Polska
Smog
Zła jakość powietrza. Wysłano alert RCB
Smog
Jezioro Balaton w styczniu
Zamarzło jedno z najsłynniejszych jezior Europy
Świat
Mroźne wzory
Zimna noc. Tam mróz ścisnął najsilniej
Polska
Śnieg, zima, las
Miejscami popada śnieg
Prognoza
Skutki burzy Goretti w Wielkiej Brytanii
Goretti w Wielkiej Brytanii i Francji. Problemy z transportem i prądem
Świat
Powodzie w obwodzie Fier w Albanii
"To już trzeci raz, gdy doświadczamy takiej sytuacji"
Świat
Pożary w Australii
"Wszystko, co mieliśmy, przepadło"
Świat
Noc, mróz
Uwaga, nocą na termometrach nawet -20 stopni
Prognoza
Śnieżyca, droga
Nadciągają śnieżyce. Ile śniegu spadnie, gdzie będzie najgorzej
Prognoza
Burza śnieżna Elli w Niemczech
Burza śnieżna w Niemczech. Brakuje soli drogowej
Świat
Będzie pogodnie
Prognoza na zimę i początek wiosny. Ten miesiąc ma być inny niż zwykle
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom