Ta zima nie przypomina zimy. "Coś nienormalnego staje się nową normą"

-To co dzieje się teraz w Europie, mam na myśli tę zimę, która w ogóle nie przypomina zimy, jest absolutnie niezwykłe - powiedział Tomasz Wasilewski.

Coraz głębsze i niebezpieczniejsze

- O ile takie niże są normalne w naszej szerokości geograficznej, to w tym roku ich natężenie, zasięg i intensywność są o wiele większe. [...] Dzisiaj mieliśmy trzecią sterfę burz w ciągu miesiąca w Polsce. Burz, które kiedyś zimą były wyjątkami. [...] O 5.30 rano, gdy otworzyłem mapę przed programem, zobaczyłem strefę sunących burz, jakbym obudził się w połowie lipca czy sierpnia. To jest coś zupełnie niezwykłego w lutym - dodał.

Zmiany klimatu nie da się przewidzieć

- Zmiana klimatu nie polega na tym, że coś możemy przewidzieć. My nie wiemy do końca, co będzie, dlatego że klimat jest rozchwiany. To jest bardzo delikatny system - powiedziała.