Polska Sztorm zniszczył bar na plaży. Lokal jest do rozbiórki Franciszek Wajdzik |

Jakie są skutki sztormu na Bałtyku? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W środę Polska znalazła się w zasięgu niżu Bernadette, który przyniósł bardzo silny wiatr. Na północy kraju jego porywy przekraczały 100 km/h, a na Morzu Bałtyckim wystąpił sztorm. W wielu miejscach lokalne władze zamknęły wejścia na plaże, a przedsiębiorcy zabezpieczali swoje lokale przed wzburzonym morzem. Niestety - nie wszędzie udało się uniknąć strat.

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Przedsiębiorcy liczą straty

Jednym z najbardziej dotkniętych miejsc są Kąty Rybackie. Wzburzone morze zniszczyło tam między innymi jeden z barów plażowych. Jak poinformował jego właściciel, lokal nadaje się do rozbiórki.

- Spodziewaliśmy się jakiejkolwiek reakcji, pomocy. Tutaj przez cały dzień nie pojawił się nikt (...) Ja nie spałem całą noc i cały wczorajszy dzień wywoziliśmy te rzeczy stąd, bo wszystko, co było cenne, wywieźliśmy - mówił Przemysław Grudziński.

Zniszczony bar plażowy w Kątach Rybackich Źródło zdjęcia: TVN24

Nagrania z wnętrza lokalu pokazują zniszczone i przewrócone parasole, meble oraz sprzęt AGD. Na plaży w Kątach Rybackich zniszczeniu uległa także wypożyczalnia sprzętu wodnego. - Widać, jak te fale były wpychane na ląd. Nie wszędzie ta infrastruktura miała szanse, żeby po prostu przetrwać - relacjonowała reporterka TVN24 Marta Ulatowska-Jesse.

Z uwagi na bezpieczeństwo w wielu miejscach nadal są zamknięte plaże. Ratownicy wywiesili także czerwoną flagę. Przedsiębiorcy tłumaczą, że nietypowy o tej porze roku sztorm zniechęcił wielu ludzi do spędzania czasu nad morzem. - Turyści przyjeżdżają zobaczyć fale, ale nie wchodzą do sklepów i barów - opisywała Agnieszka Chojnacka, właścicielka jednego ze sklepów.

Niebezpieczna cofka

W czwartek głównym zagrożeniem w nadmorskich regionach jest cofka, za sprawą której woda z Bałtyku jest z powrotem wpychana do rzek. Na Wybrzeżu Wschodnim obowiązuje drugi stopień zagrożenia hydrologicznego. Na plażach nadal leżą worki z piaskiem, które mają chronić lokale przed zalaniem.

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