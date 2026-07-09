Sztorm nad Bałtykiem. "Pospolite ruszenie", ale nie wszystko dało się uratować

Jakie są skutki sztormu na Bałtyku? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W środę Polska znalazła się w zasięgu niżu Bernadette, który przyniósł bardzo silny wiatr. Na północy kraju jego porywy przekraczały 100 km/h, a na Morzu Bałtyckim wystąpił sztorm. W wielu miejscach lokalne władze zamknęły wejścia na plaże, a przedsiębiorcy zabezpieczali swoje lokale przed wzburzonym morzem. Niestety - nie wszędzie udało się uniknąć strat.

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Przedsiębiorcy liczą straty

Jednym z najbardziej dotkniętych miejsc są Kąty Rybackie. Wzburzone morze zniszczyło tam między innymi jeden z barów plażowych. Jak poinformował jego właściciel, lokal nadaje się do rozbiórki.

- Spodziewaliśmy się jakiejkolwiek reakcji, pomocy. Tutaj przez cały dzień nie pojawił się nikt (...) Ja nie spałem całą noc i cały wczorajszy dzień wywoziliśmy te rzeczy stąd, bo wszystko, co było cenne, wywieźliśmy - mówił Przemysław Grudziński.

Zniszczony bar plażowy w Kątach Rybackich Źródło zdjęcia: TVN24

Nagrania z wnętrza lokalu pokazują zniszczone i przewrócone parasole, meble oraz sprzęt AGD. Na plaży w Kątach Rybackich zniszczeniu uległa także wypożyczalnia sprzętu wodnego. - Widać, jak te fale były wpychane na ląd. Nie wszędzie ta infrastruktura miała szanse, żeby po prostu przetrwać - relacjonowała reporterka TVN24 Marta Ulatowska-Jesse.

Z uwagi na bezpieczeństwo w wielu miejscach nadal są zamknięte plaże. Ratownicy wywiesili także czerwoną flagę. Przedsiębiorcy tłumaczą, że nietypowy o tej porze roku sztorm zniechęcił wielu ludzi do spędzania czasu nad morzem. - Turyści przyjeżdżają zobaczyć fale, ale nie wchodzą do sklepów i barów - opisywała Agnieszka Chojnacka, właścicielka jednego ze sklepów.

"Pospolite ruszenie" pomogło ograniczyć straty

Sztorm był groźny nie tylko w Kątach Rybackich. Jak powiedziała starosta powiatu nowodworskiego Barbara Ogrodowska, w Krynicy Morskiej doszło do "pospolitego ruszenia" z udziałem policjantów, strażaków, samorządowców, przedsiębiorców i mieszkańców. Ich współpraca - między innymi przy układaniu worków, by stworzyć prowizoryczne bariery - pomogła ograniczyć straty. Sytuacja wyglądała podobnie w Sztutowie i Stegnie.

Ogrodowska przyznała, że skala zniszczeń i strat po wichurach w powiecie nowodworskim nie jest jeszcze dokładnie znana. Wśród odnotowanych szkód wskazała uszkodzenia jednego z barów w gminie Sztutowo, ale według jej informacji nie doszło do poważniejszych zdarzeń. - Nikt nie ucierpiał, nie ma żadnych ofiar, więc to jest najważniejsze - podkreśliła Ogrodowska.

Jak przekazała w czwartek po południu kapitan Anna Piechowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Gdańskim, od środy strażacy interweniowali łącznie 42 razy w związku z silnym wiatrem. Usuwali powalone drzewa i połamane konary oraz pomagali zabezpieczać infrastrukturę na wybrzeżu. W czwartek po południu sytuacja w powiecie nowodworskim zaczęła się stabilizować i strażacy zakończyli najpilniejsze działania.

Trwa usuwanie strat po sztormie nad Bałtykiem Źródło zdjęcia: TVN24

Niebezpieczna cofka

W czwartek głównym zagrożeniem nad Bałtykiem jest cofka, za sprawą której woda z morza jest z powrotem wpychana do rzek. Na Wybrzeżu Wschodnim obowiązuje drugi stopień zagrożenia hydrologicznego, który ma się utrzymać co najmniej do czwartkowego wieczora. Na plażach nadal leżą worki z piaskiem, które mają chronić lokale przed zalaniem. - Na bieżąco monitorujemy tę sytuację - zapewniła Piechowska.

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