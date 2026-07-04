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Mocno wieje. Wzburzony Bałtyk na zdjęciach

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Sztorm na Bałtyku, 3.07
Prognoza pogody na sobotę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski
Od piątku na Bałtyku panuje sztormowa pogoda. Na północy Polski, ale także w górach, wieje silny wiatr. To, jak wzburzone jest morze, można zobaczyć na zdjęciach, które otrzymaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska znalazła się w sobotę w strumieniu szybko przemieszczającego się powietrza polarnego na obrzeżach niżu Zoe i wyżu azorskiego. Średnia prędkość wiatru osiąga w centrum kraju prędkość do 20-30 kilometrów na godzinę, a nad morzem do 30-45 km/h.

W ostatnich godzinach maksymalne porywy osiągały 45 km/h w głębi kraju i 68-76 km/h nad samym morzem. Jeszcze silniej wiało w Karkonoszach (97 km/h) oraz partiach szczytowych Tatr (ponad 100 km/h). Ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowej apelują do turystów o odpowiedzialność i rozsądek w czasie górskich wypraw.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed sztormem dla Bałtyku Południowego i Bałtyku Południowo-Wschodniego. Według komunikatu synoptyków powieje wiatr zachodni i północno-zachodni, osiągający od 6 do 7 stopni w skali Beauforta, okresami w porywach do 8 stopni. Dodatkowo na północnym wschodzie Polski należy spodziewać się burz. Są alarmy.

Sztorm na Bałtyku na zdjęciach

Sztormowa pogoda panuje już od piątku. To, jak wczoraj wyglądało wzburzone Morze Bałtyckie, można zobaczyć na zdjęciach nadesłanych na Kontakt24 przez pana Mariusza.

Silny wiatr przyniósł niewielkie szkody w zachodniopomorskim Świnoujściu. Złamanych zostało tam kilka drzew, musiała interweniować straż pożarna.

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Sztorm na Bałtyku, piątek - 3.07

Sztorm na Bałtyku, 3.07
Sztorm na Bałtyku, 3.07
Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski
Sztorm na Bałtyku, 3.07
Sztorm na Bałtyku, 3.07
Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski
Sztorm na Bałtyku, 3.07
Sztorm na Bałtyku, 3.07
Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski
Sztorm na Bałtyku, 3.07
Sztorm na Bałtyku, 3.07
Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski
Sztorm na Bałtyku, 3.07
Sztorm na Bałtyku, 3.07
Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski
Sztorm na Bałtyku, 3.07
Sztorm na Bałtyku, 3.07
Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski
Sztorm na Bałtyku, 3.07
Sztorm na Bałtyku, 3.07
Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski
Sztorm na Bałtyku, 3.07
Sztorm na Bałtyku, 3.07
Źródło: Kontakt24 / Mariusz Jasłowski
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Źródło: tvnmeteo.pl
Tagi:
Morze Bałtyckie
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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